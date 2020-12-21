Aktüel haberler (21.12.2020)

F.BAHÇE FARKLI GEÇTİ

ING Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko, sahasında konuk ettiği lig sonuncusu Frutti Extra Bursaspor'u 90-54 mağlup etti. Karşılaşmanın periyotları; 26-12, 53- 28, 75-39 ve 90-54 sona erdi. Sarı-lacivertlilerde Ahmet Düverioğlu 23 sayıyla yıldızlaştı. Diğer sonuç: Fethiye- Bahçeşehir Koleji: 76-105.

KISA... KISA... KISA...

Hentbol EHF Erkekler Avrupa Kupası 3. tur rövanşında Spor Toto, deplasmanda Romanya ekibi CSM Bükreş'e 38-28 yenilerek elendi. İlk maçı da 33-27 kazanan CSM Bükreş, son 16 turuna yükselen taraf oldu.



AXA Sigorta Efeler Ligi'nde Galatasaray HDI Sigorta, Bursa BŞB'yi deplasmanda 3-1 mağlup etti. Ziraat Bankası konuk olduğu Altekma'yı 3-0 geçti. İBB-Spor Toto maçı ise koronavirüs nedeniyle ertelendi.



Misli.com Sultanlar Ligi'nde Fenerbahçe Opet evinde THY'yi 3-0 mağlup etti. Günün diğer sonuçları: PTT-Çan Gençlik: 3-2, Beylikdüzü-İlbank: 0-3, Nilüfer-Karayolları: 2-3, Sarıyer-Kuzeyboru: 3-1, Yeşilyurt-VakıfBank: 0-3.



Serie A tarihinin en erken golü Hakan Çalhanoğlu'nun asistiyle geldi. Sassoulo deplasmanına çıkan Milan rakibini 2-1 yendi. 6.2'inci saniyede Hakan'ın pasında Rafael Leao ağları sarstı. Maçtaki ikinci golü de 9'da Çalhanoğlu kaydetti.