Haberler Diğer Sporlar Aktüel haberler (21.12.2020)

haberler (21.12.2020)

Spor dünyasında yaşanan son gelişmeleri ve öne çıkan haberleri fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar...

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2020 Pazar 23:04 Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2020 Pazartesi 06:50
Aktüel haberler (21.12.2020)

F.BAHÇE FARKLI GEÇTİ
ING Basketbol Süper Ligi'nde Beko, sahasında konuk ettiği lig sonuncusu Frutti Extra Bursaspor'u 90-54 mağlup etti. Karşılaşmanın periyotları; 26-12, 53- 28, 75-39 ve 90-54 sona erdi. Sarı-lacivertlilerde Ahmet Düverioğlu 23 sayıyla yıldızlaştı. Diğer sonuç: Fethiye- Bahçeşehir Koleji: 76-105.

KISA... KISA... KISA...
Hentbol EHF Erkekler 3. tur rövanşında , deplasmanda Romanya ekibi CSM Bükreş'e 38-28 yenilerek elendi. İlk maçı da 33-27 kazanan CSM Bükreş, son 16 turuna yükselen taraf oldu.

AXA Efeler Ligi'nde HDI Sigorta, Bursa BŞB'yi deplasmanda 3-1 mağlup etti. Ziraat Bankası konuk olduğu Altekma'yı 3-0 geçti. İBB-Spor Toto maçı ise koronavirüs nedeniyle ertelendi.

Misli.com Sultanlar Ligi'nde Fenerbahçe Opet evinde 'yi 3-0 mağlup etti. Günün diğer sonuçları: PTT-Çan Gençlik: 3-2, Beylikdüzü-İlbank: 0-3, Nilüfer-Karayolları: 2-3, Sarıyer-Kuzeyboru: 3-1, Yeşilyurt-VakıfBank: 0-3.

Serie A tarihinin en erken golü 'nun asistiyle geldi. Sassoulo deplasmanına çıkan Milan rakibini 2-1 yendi. 6.2'inci saniyede Hakan'ın pasında Rafael Leao ağları sarstı. Maçtaki ikinci golü de 9'da Çalhanoğlu kaydetti.

BİZE ULAŞIN