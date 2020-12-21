2019 Türkiye Fair Play Ödülleri’nin sahipleri belli oldu

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından, 'İyiye, doğruya, güzele' sloganı ile bu yıl 38.'si verilen Türkiye Fair Play Ödülleri'nin kazananları açıklandı. Büyük ödüller 'kariyer dalında' milli cimnastikçi İbrahim Çolak, 'davranış dalında' Galatasaray SK U13 futbolcusu Beknaz Almazbekov, 'tanıtım dalında' Spor Yazarı Fehmi Özgüler'e verilirken; Toplumsal Fair Play Ödülleri'ni TEMA Vakfı ve Balıkesir Liseliler Derneği kazandı.

Fair Play'i yansıtan davranış ve projeleriyle 14 kişi ve kuruluş ödül alırken, Covid-19 tedbirleri kapsamında bu yıl ödül töreni düzenlenmeyecek.

TMOK Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener, Türkiye Fair Play Ödülleri'ne ilişkin yaptığı açıklamasında, "Fair - Play değerleri bir yaşam felsefesi haline getiren kişi ve kuruluşları topluma örnek göstermek ve ilham olmalarını sağlamak amacıyla verdiğimiz Türkiye Fair Play Ödülleri'ni birbirinden kıymetli davranış ve projeleriyle kazanan kişi ve kuruluşları gönülden kutluyorum" dedi.

TMOK Fair Play Komisyonu Başkanı Erdoğan Arıpınar ise, "TMOK olarak Türkiye'nin dört bir yanına yaymaya çalıştığımız Fair - Play ruhunun en iyi temsil edildiği davranış ve projeler Türkiye Fair Play Ödülleri sayesinde onurlandırılıyor, birer rol model olarak sunuluyor. Tüm ödül kazananları kutluyor, ülkemizde Fair - Play'in bir yaşam biçimi olarak benimsenmesini temenni ediyorum" açıklamasında bulundu.

Türkiye Fair Play Ödülleri kazananları şöyle:



Sportif Fair Play Kariyer Dalı

Büyük Ödül: İbrahim ÇOLAK - Milli Cimnastikçi

Şeref Diploması: Dr. Ozan BALCI - Tokat Valisi

Şeref Diploması: A Milli Kadın Voleybol Takımı

Kutlama Mektubu: Dr. Aynur Onur ÇİFTÇİ - Yazar



Sportif Fair Play Davranış Dalı

Büyük Ödül: Beknaz ALMAZBEKOV - Galatasaray U14 Futbolcusu

Şeref Diploması: Konya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Judo Takımı

Şeref Diploması: Galatasaray U10 ve Fenerbahçe U9 Futbol Takımları



Sportif Fair Play Tanıtım Dalı

Büyük Ödül: Fehmi Özgüler - Spor Yazarı

Şeref Diploması: Güven Gündüz - Basketbol Antrenörü

Şeref Diploması: Timuçin Nalbant - TRT Muhabiri

Kutlama Mektubu: Gaziantep Büyükşehir Belediyesi



TMOK 2019 Toplumsal Fair Play Ödülü:

TEMA Vakfı

Balıkesir Liseliler Derneği

