Haberler Diğer Sporlar Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası’nda büyüklerde şampiyon Ukrayna

’nda büyüklerde şampiyon

’in ev sahipliğinde düzenlenen , bugün yapılan büyükler takım finalleriyle devam etti. Finallerde 154.663 puanla şampiyon olurken, 143.795 puanla 4. sırada yer aldı. Öte yandan dün yapılan gençler takım finallerinde de 156.463 puanla Romanya 1’inci, 145.995 puanla Ukrayna 2’inci, 143.428 puanla 3’üncü oldu. Türkiye ise şampiyonayı 4. sırada tamamladı.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2020 Cumartesi 17:42
Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası’nda büyüklerde şampiyon Ukrayna

Cimnastik Spor Salonu'nda Perşembe günü başlayan şampiyonada, bugün büyükler takım finalleri yapıldı. 6 takımın mücadele ettiği finallerde takımlar, yer, dene, atlama masası ve asimetrik paralel aletinde performanslarını sergiledi. Milli Takımı Göksu Üçtaş Şanlı, Dilara Yurtdaş, Bilge Tarhan, Cemre Kendirici ve Ece Yağmur Yavuz temsil etti.

UKRAYNA ŞAMPİYON OLDU
Yapılan takım finalleri sonucunda 154.663 puan toplayan şampiyon olurken, 154.496 puanla Romanya ikinci, 151.597 puanla üçüncü oldu. ise 143.795 puan alarak şampiyonayı 4. sırada tamamladı. Şampiyona, yarın yapılacak gençler ve büyükler bireysel alet finalleriyle sona erecek.

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