Aktüel haberler (19.11.20)

Kardeşinin düğününde corona virüsüne yakalanan Liverpool'un forveti Mohammed Salah'a tepkiler sürüyor. Mısır futbolunun efsanesi Mido "Salah'ın yaptığı büyük sorumsuzluk. Düğünde 400 kişi onu öptü" dedi.

Formula 1'in İstanbul ayağını kazanarak dünya şampiyonu olan Lewis Hamilton, BBC tarafından İngiltere'nin en güçlü siyahi kişiliği seçildi. Lewis Hamilton güçlü bir ırkçılık karşıtı olarak her platformda savaşıyor.

Futbol 22 kişinin oynadığı sonunda Almanların kazandığı bir oyundur sözü önceki gün yerle bir oldu. Panzerler, İspanya'ya farklı şekilde 6-0 kaybetti. 1931'de Avusturya'ya 6-0, 1909'da İngilizlere 9-0 yenilmişlerdi.

Voleybol Efeler Ligi'nde Galatasaray, İstanbul BBSK'yı 3-2 mağlup etti. Ziraat Bankası, Solhanspor'u aynı skorla devirdi. Spor Toto da Yüntaş'ı 3-2 yendi. Kadınlar Ligi'nde Cimbom, THY'yi 3-2'lik skorla geçmeyi bildi.