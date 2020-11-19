Haberler Diğer Sporlar Aktüel haberler (19.11.20)

haberler (19.11.20)

Dünya sporundaki önemli gelişmeleri ve detayları fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte dünya sporunda öne çıkan detaylar...

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2020 Çarşamba 23:53 Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2020 Perşembe 06:50
Aktüel haberler (19.11.20)

Kardeşinin düğününde corona virüsüne yakalanan 'un forveti Mohammed Salah'a tepkiler sürüyor. futbolunun efsanesi Mido "Salah'ın yaptığı büyük sorumsuzluk. Düğünde 400 kişi onu öptü" dedi.

Formula 1'in ayağını kazanarak dünya şampiyonu olan , BBC tarafından 'nin en güçlü siyahi kişiliği seçildi. Lewis Hamilton güçlü bir ırkçılık karşıtı olarak her platformda savaşıyor.

22 kişinin oynadığı sonunda Almanların kazandığı bir oyundur sözü önceki gün yerle bir oldu. Panzerler, 'ya farklı şekilde 6-0 kaybetti. 1931'de 'ya 6-0, 1909'da İngilizlere 9-0 yenilmişlerdi.

Voleybol Efeler Ligi'nde , İstanbul BBSK'yı 3-2 mağlup etti. Ziraat , Solhanspor'u aynı skorla devirdi. da Yüntaş'ı 3-2 yendi. Kadınlar Ligi'nde Cimbom, 'yi 3-2'lik skorla geçmeyi bildi.

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