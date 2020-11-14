2 bin antrenör

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoglu, 2021 yılı bütçesinin görüsüldügü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konustu. Türkiye'nin artık bir spor ülkesi olarak lanse edildigini vurgulayan Bakan Kasapoglu, "2002 yılında 300 binin altında olan lisanslı sporcu sayısı artık 8 milyon 600 binin üzerinde" diye konustu. Bakan Kasapoglu, üst düzey sporcular yetistirmek için bilimin kullanılmasını gerektigini söylerken, "Antrenör adaylarına bir müjde vermek istiyorum. Önümüzdeki günlerde 2 bin yeni antrenör alınacak. Tesislerimizi yeni antrenörlerimizle daha güçlü bir sekilde açmıs olacagız. Türkiye'de artık elit sporcu gelisimi sadece sansa bırakılmıyor" dedi. Bakan Kasapoglu, tesislesme ve fiziki altyapı baglamında planlı bir sekilde yatırımlara yön verdiklerini belirterek, 69 stadyum, 532 spor salonu, 341 gençlik merkezi, 770 futbol sahası, 128 yüzme havuzu ve 44 atletizm pisti bulundugunu kaydetti. Son 18 yıldaki yatırımları aktaran Bakan Kasapoglu, "Yeni yapılacak sahalarla beraber insallah bu sayı 3 bin 243'e ulasacak" ifadelerini kullandı.