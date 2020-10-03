Aktüel haberler (02.10.2020)

RODGERS: CENGİZ'İN KALİTESİ BELLİ

Leicester City Teknik Direktörü Brendan Rodgers, yeni transferlerinden milli futbolcu Cengiz Ünder ilgili olarak, "Cengiz, kadroda olmak için uygun durumda. Kendisinin kalitesini birkaç gün içinde gördük" dedi.

GÖTZE, HERTHA BERLİN YOLUNDA

Son olarak Dortmund forması giyen Mario Götze, yeni sezonda Hertha Berlin formasını terletecek. Bild'in haberine göre; Hertha teknik direktörü Bruno Labbadia ile orta saha oyuncusu transfer için görüştü.

MİLLİ TAKIM'IN ADAY KADROSU BELLİ OLDU

İlk olarak 7 Ekim'de Almanya, ardından Uluslar Ligi'nde Rusya (11 Ekim) ve Sırbistan (14 Ekim) ile karşılaşacak Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu. Şenol Güneş şu isimleri çağırdı:

KALECİLER:

Mert Günok, Gökhan Akkan, Uğurcan Çakır.

DEFANS:

Zeki Çelik, Mert Müldür, Sangare, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Umut Meraş, Hasan Ali.

ORTA SAHA:

Cengiz Ünder, Efecan, Dorukhan, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can, Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Ozan Tufan, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Emre Kılınç

FORVET:

Ahmed Kutucu, Burak, Enes, Kenan Karaman.

ING BASKETBOL SÜPER LİGİ'NE İKİNCİ HAFTA MAÇLARIYLA DEVAM EDİLECEK

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ise 2020- 2021 sezonu, ilk hafta maçlarıyla başlayacak. Program şöyle:

BUGÜN

13.00: Gaziantep-Karşıyaka 15.15: Fethiye-Bursaspor 17.30 Darüşşafaka-Bahçeşehir 20.00 TOFAŞ-Büyükçekmece

YARIN:

13.00: Ormanspor-G.Saray 15.15: Aliağa-Afyon Belediyesi 17.30: A. Efes-T. Telekom 20.00: Beşiktaş-F.Bahçe Beko

Kadınlar Basketbol Süper Ligi

BUGÜN:

14.00: Elazığ İÖİ-Çankaya Üni. 14.00: Ormanspor-Hatay BB 15.15: Mersin Yenişehir-BOTAŞ 16.30: Nesibe Aydın-Adana

YARIN:

14.00: Samsun Canik-Beşiktaş 14.00: Fenerbahçe-G.Saray 15.00: Kayseri-İzmit