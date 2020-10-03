Haberler Diğer Sporlar Aktüel haberler (02.10.2020)

Aktüel haberler (02.10.2020)

Spor dünyasında yaşanan son gelişmeleri fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar...

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2020 Cuma 23:51 Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2020 Cumartesi 06:50
Aktüel haberler (02.10.2020)

RODGERS: CENGİZ'İN KALİTESİ BELLİ
Leicester City Brendan Rodgers, yeni transferlerinden milli futbolcu ilgili olarak, "Cengiz, kadroda olmak için uygun durumda. Kendisinin kalitesini birkaç gün içinde gördük" dedi.

GÖTZE, HERTHA BERLİN YOLUNDA
Son olarak Dortmund forması giyen , yeni sezonda formasını terletecek. Bild'in haberine göre; Hertha teknik direktörü Bruno Labbadia ile orta saha oyuncusu için görüştü.

MİLLİ TAKIM'IN ADAY KADROSU BELLİ OLDU
İlk olarak 7 Ekim'de Almanya, ardından Uluslar Ligi'nde Rusya (11 Ekim) ve Sırbistan (14 Ekim) ile karşılaşacak 'ın aday kadrosu belli oldu. şu isimleri çağırdı:

KALECİLER:
, Gökhan Akkan, Uğurcan Çakır.

DEFANS:
Zeki Çelik, Mert Müldür, Sangare, Çağlar Söyüncü, , Merih Demiral, Ozan Kabak, Umut Meraş, Hasan Ali.

ORTA SAHA:
Cengiz Ünder, Efecan, Dorukhan, , İrfan Can, Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, , Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Emre Kılınç

FORVET:
Ahmed Kutucu, Burak, Enes, .

ING BASKETBOL SÜPER LİGİ'NE İKİNCİ HAFTA MAÇLARIYLA DEVAM EDİLECEK

Herbalife Nutrition 'nde ise 2020- 2021 sezonu, ilk hafta maçlarıyla başlayacak. Program şöyle:

BUGÜN
13.00: Gaziantep-Karşıyaka 15.15: Fethiye-Bursaspor 17.30 Darüşşafaka-Bahçeşehir 20.00 TOFAŞ-Büyükçekmece

YARIN:
13.00: Ormanspor-G.Saray 15.15: Aliağa-Afyon Belediyesi 17.30: A. Efes-T. Telekom 20.00: Beşiktaş-F.Bahçe Beko

Kadınlar Basketbol Süper Ligi

BUGÜN:
14.00: İÖİ-Çankaya Üni. 14.00: Ormanspor-Hatay BB 15.15: Mersin Yenişehir-BOTAŞ 16.30: Nesibe Aydın-Adana

YARIN:
14.00: Canik-Beşiktaş 14.00: Fenerbahçe-G.Saray 15.00: Kayseri-İzmit

BİZE ULAŞIN