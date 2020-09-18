Aktüel haberler

VOLEYBOLDA DERBİ GÜNÜ

Misli.com Sultanlar Ligi'nin 3. haftası bugün oynanacak Fenerbahçe- Eczacıbaşı maçıyla başlıyor. Karşılaşma saat 14.00'te start alacak ve TRT Spor 2'den yayınlanacak. Efeler Ligi'nde dün 3 maç oynandı: G.Saray-Haliliye: 3-0, Arhavi-İBB: 0-3, Altekma-F.Bahçe: 2-3.

AY-YILDIZLILAR 3 SIRA DÜŞTÜ

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 3 basamak geriledi. Eylül ayında Macaristan'a 1-0 yenilen, Sırbistan'la da golsüz berabere kalan ayyıldızlıl ekibimiz, 29'dan 32.'liğe indi. Listede ilk sırayı Belçika alırken, Fransa ikinci, Brezilya ise üçüncülükteki yerini korudu.

'BÜTÜN KUPALARA TALİBİZ'

Misli.com Sultanlar Ligi'ne ikide ikiyle başlayan VakıfBank'ın Başantrenörü Giovanni Guidetti, ''Vakıfbank'ta beklenti asla değişmez. İyi başlamaktansa, iyi bitirmeyi seviyoruz. Tüm önemli kupaları almak istiyoruz. Bunun için heyecanlıyız'' ifadelerini kullandı.

TELEKOM'DAN DEV İŞBİRLİĞİ

Türk Telekom'un dijital televizyon platformu Tivibu, dünyanın en önemli spor içeriklerinin Türkiye yayın hakları sahibi Saran Group ile iş birliğini genişletti. Tivibu, 3 yıllık anlaşma uyarınca S Sport2 ve EDGEsport kanallarını da izleyicisiyle buluşturacak. Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, "Dijital servislerimizle müşterilerimize yeni deneyimler yaşatmayı sürdüreceğiz" dedi.

TÜRKİYE RALLİSİ BAŞLIYOR

Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) 5. yarışı Türkiye Rallisi bugün Muğla'da başlıyor. Organizasyonda 19 ülkeden 130 sporcu ve 65 otomobil yer alacak. Sporcular, Marmaris ve Datça bölgelerindeki 12 özel etapta dereceye girmek için mücadele edecek.