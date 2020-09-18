Haberler Diğer Sporlar Aktüel haberler

haberler

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2020 Perşembe 23:18 Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2020 Cuma 06:50
Aktüel haberler

VOLEYBOLDA DERBİ GÜNÜ

Misli.com 'nin 3. haftası bugün oynanacak Fenerbahçe- Eczacıbaşı maçıyla başlıyor. Karşılaşma saat 14.00'te start alacak ve Spor 2'den yayınlanacak. Efeler Ligi'nde dün 3 maç oynandı: G.Saray-Haliliye: 3-0, Arhavi-İBB: 0-3, Altekma-F.Bahçe: 2-3.

AY-YILDIZLILAR 3 SIRA DÜŞTÜ

A Milli Futbol Takımı, dünya sıralamasında 3 basamak geriledi. Eylül ayında 'a 1-0 yenilen, 'la da golsüz berabere kalan ayyıldızlıl ekibimiz, 29'dan 32.'liğe indi. Listede ilk sırayı alırken, ikinci, ise üçüncülükteki yerini korudu.

'BÜTÜN KUPALARA TALİBİZ'

Misli.com Sultanlar Ligi'ne ikide ikiyle başlayan VakıfBank'ın Başantrenörü , ''Vakıfbank'ta beklenti asla değişmez. İyi başlamaktansa, iyi bitirmeyi seviyoruz. Tüm önemli kupaları almak istiyoruz. Bunun için heyecanlıyız'' ifadelerini kullandı.

TELEKOM'DAN DEV İŞBİRLİĞİ

'un dijital televizyon platformu Tivibu, dünyanın en önemli spor içeriklerinin yayın hakları sahibi Saran Group ile iş birliğini genişletti. Tivibu, 3 yıllık anlaşma uyarınca S Sport2 ve EDGEsport kanallarını da izleyicisiyle buluşturacak. Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, "Dijital servislerimizle müşterilerimize yeni deneyimler yaşatmayı sürdüreceğiz" dedi.

TÜRKİYE RALLİSİ BAŞLIYOR

Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) 5. yarışı Türkiye Rallisi bugün 'da başlıyor. Organizasyonda 19 ülkeden 130 sporcu ve 65 otomobil yer alacak. Sporcular, Marmaris ve Datça bölgelerindeki 12 özel etapta dereceye girmek için mücadele edecek.

BİZE ULAŞIN