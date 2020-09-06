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06 Eylül 2020, Pazar
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Takımı adını değiştirdi! İşte yeni ismi

Renault F1 Takımı adını değiştirdi! İşte yeni ismi

1 takımlarından , gelecek sezondan itibaren yarışlarda Alpine adıyla mücadele edeceğini duyurdu. | Son dakika Formula 1 haberleri

1 takımlarından , gelecek yıldan itibaren Alpine adıyla yarışacak. Formula 1'in internet sitesinden yapılan açıklamada, Renault'un adının Alpine olarak değiştirileceği belirtildi.

Takımın yeni renklerinin ise bayrağını temsilen mavi, beyaz ve kırmızı olacağı kaydedildi. Renault, 'de gelecek sezon iki dünya şampiyonluğu bulunan İspanyol pilot ve Fransız Esteban Ocon ile mücadele edecek.

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  1. 06.09.2020
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