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02 Eylül 2020, Çarşamba
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Formula 1 biletleri 30 lira!

Formula 1 biletleri 30 lira!

'da Formula 1'e ev sahipliği yapacak , dünyanın en satacak.

'da Formula 1'e ev sahipliği yapacak , dünyanın en satacak. Intercity Yönetim Kurulu Başkanı , "30 liraya gelecek şekilde belirledik. 90 lira ödeyerek 3 gün izlenecek" dedi.
  1. 2.9.2020
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