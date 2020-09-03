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03 Eylül 2020, Perşembe
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Ralli heyecanı ’te

Ralli heyecanı Marmaris’te

, beş aylık aradan sonra yeniden başlıyor.

, beş aylık aradan sonra yeniden başlıyor. Organizasyonun dördüncü yarışı 4-6 Eylül'de Estonya'da olacak. İki yıldır turnuvanın en heyecan verici durağı olarak gösterilen 'te ise yarışlar 18-20 Eylül'de yapılacak. Turnuvanın beşinci ayağı seyircisiz koşulacak.
  1. 3.9.2020
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