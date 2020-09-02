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02 Eylül 2020, Çarşamba
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Zafer Triatlonu’nda kıyasıya mücadele

Zafer Triatlonu’nda kıyasıya mücadele

Bayramı 'da çok özel bir etkinlikle kutlandı.

Bayramı 'da çok özel bir etkinlikle kutlandı. 30 Ağustos Zafer Triatlonu Türkiye Triatlon Federasyonu ve Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin iş birliği ve Oral-B'nin sponsorluğunda gerçekleştirildi. 120 sporcu kıyasıya mücadele etti.
  1. 2.9.2020
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