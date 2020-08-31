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31 Ağustos 2020, Pazartesi
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Sosyal mesafeli ilk bisiklet yarışı

Sosyal mesafeli ilk bisiklet yarışı

'nin sosyal mesafeli ilk uluslararası bisiklet yarışı 'nda 'da gerçekleşti.

'nin sosyal mesafeli ilk uluslararası bisiklet yarışı 'nda 'da gerçekleşti. 'nin himayesi ve Turkcell'in iletişim sponsorluğunda düzenlenen 'Gran- Fondo Bursa'ya 2 bine yakın bisikletsever katıldı. Maskeli yarışçıların dikkat çektiği organizasyonda pedallar, 'Zaferi yüreğinde, gücü pedalında hisset' sloganıyla döndü.
  1. 31.8.2020
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