Son dakika... Formula 1, İstanbul'a geri döndü. Dev yarışın yapılması planan tarihin ise 13-15 Kasım 2020 olduğu kaydedildi. İşte detaylar...
Son olarak 2010 yılında İstanbul'da gerçekleştirilen Formula 1 Grand Prix'si yeniden Türkiye'de düzenleniyor. Son dakika gelişmelesine göre yarışseverlerin beğeniyle izlediği yarış, 13-15 Kasım 2020 tarihlerinde İstanbul Park'ta düzenlenecek.
Formula 1'de şu ana kadar 6 yarış geride kaldı. İngiliz pilot Lewis Hamilton 132 puanla sürücüler klasmanında ilk sırada yer alıyor.
- 25.08.2020
- Güncelleme: 25.08.2020 13:21
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Formula 1 yeniden İstanbul'da! İşte detaylar... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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