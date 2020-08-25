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25 Ağustos 2020, Salı
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1 yeniden 'da! İşte detaylar...

Formula 1 yeniden İstanbul'da! İşte detaylar...

Son dakika... 1, 'a geri döndü. Dev yarışın yapılması planan tarihin ise 2020 olduğu kaydedildi. İşte detaylar...

Son olarak 2010 yılında 'da gerçekleştirilen 1 'si yeniden 'de düzenleniyor. Son dakika gelişmelesine göre yarışseverlerin beğeniyle izlediği yarış, 2020 tarihlerinde 'ta düzenlenecek.

Formula 1'de şu ana kadar 6 yarış geride kaldı. İngiliz pilot Lewis Hamilton 132 puanla sürücüler klasmanında ilk sırada yer alıyor.

  1. 25.08.2020
  2. Güncelleme: 25.08.2020 13:21
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