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21 Ağustos 2020, Cuma
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Boğaz şenlenecek

Boğaz şenlenecek

'nın, ve Caddebostan açıklarında tarihleri arasında düzenleneceği açıklandı.

Olympos Regatta Yelken Yarışı'nın, ve Caddebostan açıklarında tarihleri arasında düzenleneceği açıklandı. Organizasyonun ana sponsoru Eker de biri kadın, biri erkek çalışanlarından oluşan iki farklı yelken takımıyla yarışa renk katacak.
  1. 21.8.2020
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