Aktüel haberler (16.08.2020)

FLAŞ İDDİA: F1 DÖNÜYOR

SKY Sport İtalia, Formula 1'le ilgili flaş bir haber ortaya attı. İtalyanlar, Türkiye'nin 15 Kasım'da yarışa ev sahipliği yapacağını iddia etti. Formula 1 yönetimi ile Intercity arasındaki görüşmelerin son aşamaya geldiği belirtildi. 2011 yılında İstanbul'da yapılan son yarışı Sebastian Vettel kazanmıştı.

EFES'E PARTNER

Sponsorluk anlaşmalarıyla Türk basketbolunun büyümesine katkıda bulunan Anadolu Efes'in yeni forma ve spor giyim partneri Bilcee markası oldu. İki sezonluk anlaşma boyunca mavi-beyazlılar, Bilcee'nin özel tasarım ürünlerini kullanacak.

76'ERS 38 FARK ATTI

NBA'in normal sezonu 4 maçla sona erdi. Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers, Houston Rockets'ı 134-96 yendi. Korkmaz, 16 dakika 44 saniye süre aldığı karşılaşmayı 12 sayı, 5 ribaunt, 1 asistle tamamladı. Harris 18, Burks 16 sayı kaydetti.

HAVERTZ İMZALIYOR

Avrupa transfer piyasasının en hızlı takımı Chelsea, Leverkusen'in altın çocuğu Kai Havertz'i bitiriyor. 21 yaşındaki Alman on numara için 90 milyon euro ödenecek. Maviler daha önce Timo Werner ve Hakim Ziyech'i renklerine bağlamıştı.

FİNAL BELLİ OLUYOR

UEFA Avrupa Ligi'nde finalistler, bugün ve yarın oynanacak karşılaşmalarla belli olacak. lk yarı final maçında Sevilla ile Manchester United 22.00'de oynayacak. Yarın ise Inter ile Shakhtar Donetsk karşılaşacak. Mücadeleler tek maç üzerinden Almanya'da oynanıyor.

ÖDÜL KLOPP'UN

Liverpool'u 30 yıl sonra Premier Lig şampiyonluğuna taşıyan Jürgen Klopp, İngiltere'de sezonun en iyi teknik direktörü ödülünü aldı. Bu yıl ligde 99 puan toplayan Alman çalıştırıcı, geçen sezon Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna uzanmıştı.

ÜSTÜN ALMAN TEKNOLOJİSİ!

Lizbon'da oynanan Şampiyonlar Ligi sekizli finali büyük heyecana sahne olurken, yarı finale kalan 4 takımın 3'ünü Alman teknik adamların çalıştırması dikkat çekti. Bayern Münih'te Hans- Dieter Flick (55), PSG'de Thomas Tuchel (46), Leipzig takımında ise Julian Nagelsmann (33) görev yapıyor.