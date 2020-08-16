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16 Ağustos 2020, Pazar
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Aktüel haberler (16.08.2020)

Aktüel haberler (16.08.2020)

Spor dünyasında günün öne çıkan gelişmelerini fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar...

FLAŞ İDDİA: F1 DÖNÜYOR
SKY Sport İtalia, Formula 1'le ilgili flaş bir haber ortaya attı. İtalyanlar, Türkiye'nin 15 Kasım'da yarışa ev sahipliği yapacağını iddia etti. Formula 1 yönetimi ile Intercity arasındaki görüşmelerin son aşamaya geldiği belirtildi. 2011 yılında 'da yapılan son yarışı kazanmıştı.

EFES'E PARTNER
Sponsorluk anlaşmalarıyla Türk basketbolunun büyümesine katkıda bulunan 'in yeni forma ve spor giyim partneri Bilcee markası oldu. İki sezonluk anlaşma boyunca mavi-beyazlılar, Bilcee'nin özel tasarım ürünlerini kullanacak.

76'ERS 38 FARK ATTI
NBA'in normal sezonu 4 maçla sona erdi. Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers, 'ı 134-96 yendi. Korkmaz, 16 dakika 44 saniye süre aldığı karşılaşmayı 12 sayı, 5 ribaunt, 1 asistle tamamladı. Harris 18, Burks 16 sayı kaydetti.

HAVERTZ İMZALIYOR
Avrupa transfer piyasasının en hızlı takımı Chelsea, Leverkusen'in altın çocuğu Kai Havertz'i bitiriyor. 21 yaşındaki Alman on numara için 90 milyon euro ödenecek. Maviler daha önce Timo Werner ve Hakim Ziyech'i renklerine bağlamıştı.

FİNAL BELLİ OLUYOR
UEFA Avrupa Ligi'nde finalistler, bugün ve yarın oynanacak karşılaşmalarla belli olacak. lk yarı final maçında Sevilla ile 22.00'de oynayacak. Yarın ise Inter ile karşılaşacak. Mücadeleler tek maç üzerinden Almanya'da oynanıyor.

ÖDÜL KLOPP'UN
Liverpool'u 30 yıl sonra şampiyonluğuna taşıyan Jürgen Klopp, İngiltere'de sezonun en iyi teknik direktörü ödülünü aldı. Bu yıl ligde 99 puan toplayan Alman çalıştırıcı, geçen sezon şampiyonluğuna uzanmıştı.

ÜSTÜN ALMAN TEKNOLOJİSİ!
Lizbon'da oynanan Şampiyonlar Ligi sekizli finali büyük heyecana sahne olurken, yarı finale kalan 4 takımın 3'ünü Alman teknik adamların çalıştırması dikkat çekti. 'te Hans- Dieter Flick (55), 'de (46), Leipzig takımında ise Julian Nagelsmann (33) görev yapıyor.

  1. 16.8.2020
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