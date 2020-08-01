Aktüel haberler (01.08.2020)
Spor dünyasında yaşanan önemli gelişmeleri fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar...
MOTOGP'DE 3 YARIŞ İPTAL
2020 MotoGP Dünya Şampiyonası'nın Arjantin, Tayland ve Malezya ayakları, koronavirüs nedeniyle iptal edildi. Daha önce Katar, Almanya, Hollanda, Finlandiya, B. Britanya, Avustralya, İtalya, Japonya ve ABD'de yarışları iptal edilmişti. 2020 takvimine, 22 Kasım'da Avrupa'da bir yarış eklenip turnuva bitirilecek.
AVRUPA'DAN BAYRAM TEBRİĞİ
Avrupa'nın önde gelen futbol kulüpleri, Kurban Bayramı'nı kutladı. Barcelona Türkçe hesabından paylaşım yaparken, Merih Demiral'ın formasını giydiği Juventus da mesaj gönderdi. Ayrıca R. Madrid, Liverpool, M. City, ManU, Milan, İnter, PSG, Bayern Münih ve Dortmund gibi birçok kulüp bayramı tebrik etti.
F1'DE 4. YARIŞ
Formula 1'de sezonun 4. Yarışı Büyük Britanya'da yapılacak. İngiltere'nin Northamptonshire bölgesindeki 58 kilometrelik Silverstone Pisti'nde düzenlenecek 52 turluk sıralama turları bugün 16.00'da başlayacak. Yarış ise yarın 16.10'da olacak. Pilotlarda 63 puanla Lewis Hamilton lider. Takımlarda da 121 puanla Mercedes birinci. Öte yandan Racing Point'te koronavirüse yakalanan Perez'in yerine Hulkenberg yarışacak.
REYNOLDS B. MÜNİH'TE
Bayern Münih, ABD'li basketbolcu Jalen Reynolds ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Son olarak Maccabi Tel Aviv'de oynayan 27 yaşındaki pivot, geçen sezon Euroleague'de 12 maçta 5.7 sayı ve 5.3 ribaunt ortalamasıyla oynadı.
NAPOLI'DEN 80 MILYON
Napoli; Lille'den 80 milyon euroluk transfer yaptı. 21 yaşındaki golcü Victor Osimhen 50 milyon euro peşin 30 milyon euro bonusla İtalya'ya gitti. Nijeryalı futbolcu bu sezon çıktığı 38 maçta 18 gol, 6 asist yaptı.
ÇAKIN'IN GÖZÜ OLİMPİYATTA
Milli halterci Ayşegül Çakın hedef büyüttü. Gençlerde Avrupa, yıldızlarda dünya şampiyonluğu bulunan Çakın, "Hedefim, bu dereceleri büyüklerde de sürdürüp bayrağımızı dalgalandırmak. En büyük hayalim ve hedefim Tokyo Olimpiyatları'nda yarışıp derece elde etmek" diye konuştu.
NEWCASTLE'DAN VAZGEÇTİLER
Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu liderliğindeki bir konsorsiyum, Newcastle'ı almaktan vazgeçti. Nisan ayında 300 milyon pounda anlaşan konsorsiyum tepkiler üzerine geri adım attı. Bu girişime, 'kara para aklayacaklar' iddiasıyla insan hakları grupları itiraz etmişti. Premier Lig'in Katarlı yayıncı kuruluşu tepkiliydi.
PIRLO JUVE'YE GERİ DÖNDÜ
İtalyan efsanesi Andrea Pirlo, Juventus U23 takımının teknik direktörü oldu. Ülkesinde Inter, Milan ve Juventus'ta yıllarca başarıyla mücadele eden Pirlo futbolu New York City'de bırakmıştı. Milan'da ikişer Serie A, Devler Ligi ve Süper Kupa'yı kazanan Pirlo, Juve'de 4 lig şampiyonluğu görmüştü. Milli takımda 116 maça çıkıp, Dünya Kupası'nı almıştı.
- 1.8.2020
- Fenerbahçe transferin gözde ismine karşılık 2 oyuncu önerdi!
- Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer hedefindeki Lung konuştu! "Türkiye..."
- Fenerbahçe'de flaş gelişme! Vedat Muriqi transferi için o teknik direktör...
- Comolli'den transfer hamlesi! Fenerbahçe'den iki ismi istiyor
- Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! Belçika yolcusu...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Aktüel haberler (01.08.2020) haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.