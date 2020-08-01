Aktüel haberler (01.08.2020) - Son dakika Diğer Sporlar haberleri - Fotomaç
01 Ağustos 2020, Cumartesi
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Aktüel haberler (01.08.2020)

Aktüel haberler (01.08.2020)

Spor dünyasında yaşanan önemli gelişmeleri fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar...

MOTOGP'DE 3 YARIŞ İPTAL
2020 MotoGP Dünya Şampiyonası'nın Arjantin, Tayland ve Malezya ayakları, koronavirüs nedeniyle iptal edildi. Daha önce Katar, Almanya, Hollanda, Finlandiya, B. Britanya, Avustralya, , Japonya ve ABD'de yarışları iptal edilmişti. 2020 takvimine, 22 Kasım'da Avrupa'da bir yarış eklenip turnuva bitirilecek.

AVRUPA'DAN BAYRAM TEBRİĞİ
Avrupa'nın önde gelen kulüpleri, Kurban Bayramı'nı kutladı. Barcelona Türkçe hesabından paylaşım yaparken, Merih Demiral'ın formasını giydiği da mesaj gönderdi. Ayrıca R. Madrid, Liverpool, M. City, ManU, Milan, İnter, PSG, ve Dortmund gibi birçok kulüp bayramı tebrik etti.

F1'DE 4. YARIŞ
Formula 1'de sezonun 4. Yarışı 'da yapılacak. İngiltere'nin Northamptonshire bölgesindeki 58 kilometrelik Silverstone Pisti'nde düzenlenecek 52 turluk sıralama turları bugün 16.00'da başlayacak. Yarış ise yarın 16.10'da olacak. Pilotlarda 63 puanla lider. Takımlarda da 121 puanla Mercedes birinci. Öte yandan Racing Point'te koronavirüse yakalanan Perez'in yerine Hulkenberg yarışacak.

REYNOLDS B. MÜNİH'TE
Bayern Münih, ABD'li basketbolcu Jalen Reynolds ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Son olarak 'de oynayan 27 yaşındaki pivot, geçen sezon Euroleague'de 12 maçta 5.7 sayı ve 5.3 ribaunt ortalamasıyla oynadı.

NAPOLI'DEN 80 MILYON
Napoli; Lille'den 80 milyon euroluk yaptı. 21 yaşındaki golcü Victor Osimhen 50 milyon euro peşin 30 milyon euro bonusla İtalya'ya gitti. Nijeryalı futbolcu bu sezon çıktığı 38 maçta 18 gol, 6 asist yaptı.

ÇAKIN'IN GÖZÜ OLİMPİYATTA
Milli halterci Ayşegül Çakın hedef büyüttü. Gençlerde Avrupa, yıldızlarda dünya şampiyonluğu bulunan Çakın, "Hedefim, bu dereceleri büyüklerde de sürdürüp bayrağımızı dalgalandırmak. En büyük hayalim ve hedefim Tokyo Olimpiyatları'nda yarışıp derece elde etmek" diye konuştu.

NEWCASTLE'DAN VAZGEÇTİLER
Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu liderliğindeki bir konsorsiyum, Newcastle'ı almaktan vazgeçti. Nisan ayında 300 milyon pounda anlaşan konsorsiyum tepkiler üzerine geri adım attı. Bu girişime, 'kara para aklayacaklar' iddiasıyla insan hakları grupları itiraz etmişti. 'in Katarlı yayıncı kuruluşu tepkiliydi.

PIRLO JUVE'YE GERİ DÖNDÜ
İtalyan efsanesi , Juventus U23 takımının teknik direktörü oldu. Ülkesinde Inter, Milan ve Juventus'ta yıllarca başarıyla mücadele eden Pirlo futbolu City'de bırakmıştı. Milan'da ikişer Serie A, Devler Ligi ve 'yı kazanan Pirlo, Juve'de 4 lig şampiyonluğu görmüştü. Milli takımda 116 maça çıkıp, Dünya Kupası'nı almıştı.

  1. 1.8.2020
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