Aktüel haberler (01.08.2020)

MOTOGP'DE 3 YARIŞ İPTAL

2020 MotoGP Dünya Şampiyonası'nın Arjantin, Tayland ve Malezya ayakları, koronavirüs nedeniyle iptal edildi. Daha önce Katar, Almanya, Hollanda, Finlandiya, B. Britanya, Avustralya, İtalya, Japonya ve ABD'de yarışları iptal edilmişti. 2020 takvimine, 22 Kasım'da Avrupa'da bir yarış eklenip turnuva bitirilecek.

AVRUPA'DAN BAYRAM TEBRİĞİ

Avrupa'nın önde gelen futbol kulüpleri, Kurban Bayramı'nı kutladı. Barcelona Türkçe hesabından paylaşım yaparken, Merih Demiral'ın formasını giydiği Juventus da mesaj gönderdi. Ayrıca R. Madrid, Liverpool, M. City, ManU, Milan, İnter, PSG, Bayern Münih ve Dortmund gibi birçok kulüp bayramı tebrik etti.

F1'DE 4. YARIŞ

Formula 1'de sezonun 4. Yarışı Büyük Britanya'da yapılacak. İngiltere'nin Northamptonshire bölgesindeki 58 kilometrelik Silverstone Pisti'nde düzenlenecek 52 turluk sıralama turları bugün 16.00'da başlayacak. Yarış ise yarın 16.10'da olacak. Pilotlarda 63 puanla Lewis Hamilton lider. Takımlarda da 121 puanla Mercedes birinci. Öte yandan Racing Point'te koronavirüse yakalanan Perez'in yerine Hulkenberg yarışacak.

REYNOLDS B. MÜNİH'TE

Bayern Münih, ABD'li basketbolcu Jalen Reynolds ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Son olarak Maccabi Tel Aviv'de oynayan 27 yaşındaki pivot, geçen sezon Euroleague'de 12 maçta 5.7 sayı ve 5.3 ribaunt ortalamasıyla oynadı.

NAPOLI'DEN 80 MILYON

Napoli; Lille'den 80 milyon euroluk transfer yaptı. 21 yaşındaki golcü Victor Osimhen 50 milyon euro peşin 30 milyon euro bonusla İtalya'ya gitti. Nijeryalı futbolcu bu sezon çıktığı 38 maçta 18 gol, 6 asist yaptı.

ÇAKIN'IN GÖZÜ OLİMPİYATTA

Milli halterci Ayşegül Çakın hedef büyüttü. Gençlerde Avrupa, yıldızlarda dünya şampiyonluğu bulunan Çakın, "Hedefim, bu dereceleri büyüklerde de sürdürüp bayrağımızı dalgalandırmak. En büyük hayalim ve hedefim Tokyo Olimpiyatları'nda yarışıp derece elde etmek" diye konuştu.

NEWCASTLE'DAN VAZGEÇTİLER

Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu liderliğindeki bir konsorsiyum, Newcastle'ı almaktan vazgeçti. Nisan ayında 300 milyon pounda anlaşan konsorsiyum tepkiler üzerine geri adım attı. Bu girişime, 'kara para aklayacaklar' iddiasıyla insan hakları grupları itiraz etmişti. Premier Lig'in Katarlı yayıncı kuruluşu tepkiliydi.

PIRLO JUVE'YE GERİ DÖNDÜ

İtalyan efsanesi Andrea Pirlo, Juventus U23 takımının teknik direktörü oldu. Ülkesinde Inter, Milan ve Juventus'ta yıllarca başarıyla mücadele eden Pirlo futbolu New York City'de bırakmıştı. Milan'da ikişer Serie A, Devler Ligi ve Süper Kupa'yı kazanan Pirlo, Juve'de 4 lig şampiyonluğu görmüştü. Milli takımda 116 maça çıkıp, Dünya Kupası'nı almıştı.