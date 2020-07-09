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09 Temmuz 2020, Perşembe
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'den corona virüsü önlemi! Tüm spor etkinlikleri...

Çin'den corona virüsü önlemi! Tüm spor etkinlikleri...

, corona virüsü salgınına önlem olarak 2022'de başkent Pekin ve Cangciakou kentinde düzenlenecek için yapılacak ulusal seçmeler hariç, 2020'deki tüm spor etkinliklerini iptal ettiğini açıkladı.

, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbir olarak, 2022'de başkent Pekin ve Cangciakou kentinde düzenlenecek için yapılacak ulusal seçmeler hariç, 2020'deki tüm spor etkinliklerini iptal etti.Çin Genel Spor İdaresinin kararı, ülkede 2020 yılı içinde yapılması planlanan 6 Kadınlar Tenis Birliği (WTA) ve 4 Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) organizasyonu, 3 golf şampiyonası, 2 bisiklet turu, 1 spor tırmanış müsabakası ile badmington finallerini etkiliyor.

Kovid-19 salgının rotaya çıktığı Çin'de virüsün ülke içinde yayılmasını büyük ölçüde kontrol altına alınırken, yetkililer yurt dışı kaynaklı vakalardan artmasından endişe ediyor.

Ülkede bugüne dek 83 bin 581 vaka görülürken, virüs nedeniyle 4 bin 634 kişi hayatını kaybetti. Virüs bulaşan 78 bin 590 kişinin iyileştiği ülkede 357 kişinin tedavisi sürüyor.

Çin'in Vuhan kentinde 2019 Aralık'ta ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü. Dünya geneliden vaka sayısı 12 milyonu aşarken, virüs nedeniyle 550 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.

  1. 09.07.2020
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