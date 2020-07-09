Çin'den corona virüsü önlemi! Tüm spor etkinlikleri...
Çin, corona virüsü salgınına önlem olarak 2022'de başkent Pekin ve Cangciakou kentinde düzenlenecek Kış Olimpiyatları için yapılacak ulusal seçmeler hariç, 2020'deki tüm spor etkinliklerini iptal ettiğini açıkladı.
Çin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbir olarak, 2022'de başkent Pekin ve Cangciakou kentinde düzenlenecek Kış Olimpiyatları için yapılacak ulusal seçmeler hariç, 2020'deki tüm spor etkinliklerini iptal etti.Çin Genel Spor İdaresinin kararı, ülkede 2020 yılı içinde yapılması planlanan 6 Kadınlar Tenis Birliği (WTA) ve 4 Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) organizasyonu, 3 golf şampiyonası, 2 bisiklet turu, 1 spor tırmanış müsabakası ile badmington finallerini etkiliyor.
Kovid-19 salgının rotaya çıktığı Çin'de virüsün ülke içinde yayılmasını büyük ölçüde kontrol altına alınırken, yetkililer yurt dışı kaynaklı vakalardan artmasından endişe ediyor.
Ülkede bugüne dek 83 bin 581 vaka görülürken, virüs nedeniyle 4 bin 634 kişi hayatını kaybetti. Virüs bulaşan 78 bin 590 kişinin iyileştiği ülkede 357 kişinin tedavisi sürüyor.
Çin'in Vuhan kentinde 2019 Aralık'ta ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü. Dünya geneliden vaka sayısı 12 milyonu aşarken, virüs nedeniyle 550 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.
- 09.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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