Aktüel haberler (26.06.2020) - Son dakika Diğer Sporlar haberleri - Fotomaç - Son dakika Diğer Sporlar haberleri - Fotomaç - Son dakika Diğer Sporlar haberleri - Fotomaç
26 Haziran 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Diğer Sporlar Aktüel haberler (26.06.2020)

haberler (26.06.2020)

Aktüel haberler (26.06.2020)

Spor dünyasında günün öne çıkan gelişmelerini fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar...

KINGS'DE ÜÇ VAKA
NBA'de forması giyen iki oyuncuda koronavirüs tespit edildi. Basketbolcuların Alex Len ve Jabari Parker olduğu belirtildi. Lig durdurulmadan önce Batı konferansında 11. sırada yer alan Kings'in, play-off potasıyla arasında 3,5 maç fark bulunuyor. Normal sezon 31 Temmuz'da Orlando da başlayarak tamamlanacak.

TRİATLONA SPONSOR
Triatlon Federasyonu'nun ana sponsoru Oral-B oldu. Oral-B'nin sahibi P&G firmasının Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu; yüzme, bisiklet ve koşuyu birleştiren bu spora, "Oral-B sponsorluğu ile Türkiye'de daha fazla görünürlük kazandırmayı istiyoruz" ifadelerini kullandı.

RED BULL M.E.O'DA PUBG HEYECANI
E-Spor oyunların oynandığı M.E.O. üçüncü sezonu ile geri döndü. Mobil oyun severlerin PUBG MOBILE'da mücadele verecekleri turnuva, aynı zamanda Türkiye'nin sosyal mesafe kurallarına uygun düzenlenecek ilk E-Spor organizasyonu olacak. Çevrimiçi elemeler yarın bitiyor. 30 Haziran'da yarı final, 4 Temmuz'da ise final elemesi yapılacak.

ADA'DAN PARA YAĞDI
Premier Lig'de bu sezon menajerlere servet ödenirken listenin başını çekti. Kırmızılar, menajerlere 30 milyon pound vererek zirveye çıktı. M. City 29, ManU 27, ise 26 milyon pound ödedi. 'un oynadığı Everton ise 17 milyon pound ile , Tottenham ve Leicester City gibi devleri geride bıraktı.

1 YIL DAHA OYNARIM
'nın oyuncusu koronavirüs salgını öncesi basketbolu bırakmayı istediğini ancak kararından vazgeçtiğini açıkladı. 36 yaşındaki yıldız, "Şu an ise fiziksel ve zihinsel olarak gayet zinde hissediyorum. 1 yıl daha oynamaya hazırım" diye konuştu.

EYLÜLDE SEYİRCİLİ
2019-2020 sezonunun iptal edildiği 'nin 12-13 Eylül'de seyircili şekilde başlaması planlanıyor. Taraftarların stadyuma 1.5 metreyle oturma şartıyla alınacağı ve kapasitenin üçte biri kadar doldurulacağı belirtildi. Koronavirüsün yayılmaması için tezahüratların yasaklanması da konuşuluyor.

  1. 26.6.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Aktüel haberler (26.06.2020) haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA