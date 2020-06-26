Aktüel haberler (26.06.2020)

KINGS'DE ÜÇ VAKA

NBA'de Sacramento Kings forması giyen iki oyuncuda koronavirüs tespit edildi. Basketbolcuların Alex Len ve Jabari Parker olduğu belirtildi. Lig durdurulmadan önce Batı konferansında 11. sırada yer alan Kings'in, play-off potasıyla arasında 3,5 maç fark bulunuyor. Normal sezon 31 Temmuz'da Orlando da başlayarak tamamlanacak.

TRİATLONA SPONSOR

Türkiye Triatlon Federasyonu'nun ana sponsoru Oral-B oldu. Oral-B'nin sahibi P&G firmasının Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu; yüzme, bisiklet ve koşuyu birleştiren bu spora, "Oral-B sponsorluğu ile Türkiye'de daha fazla görünürlük kazandırmayı istiyoruz" ifadelerini kullandı.

RED BULL M.E.O'DA PUBG HEYECANI

E-Spor oyunların oynandığı Red Bull M.E.O. üçüncü sezonu ile geri döndü. Mobil oyun severlerin PUBG MOBILE'da mücadele verecekleri turnuva, aynı zamanda Türkiye'nin sosyal mesafe kurallarına uygun düzenlenecek ilk E-Spor organizasyonu olacak. Çevrimiçi elemeler yarın bitiyor. 30 Haziran'da yarı final, 4 Temmuz'da ise final elemesi yapılacak.

ADA'DAN PARA YAĞDI

Premier Lig'de bu sezon menajerlere servet ödenirken listenin başını Liverpool çekti. Kırmızılar, menajerlere 30 milyon pound vererek zirveye çıktı. M. City 29, ManU 27, Chelsea ise 26 milyon pound ödedi. Cenk Tosun'un oynadığı Everton ise 17 milyon pound ile Arsenal, Tottenham ve Leicester City gibi devleri geride bıraktı.

1 YIL DAHA OYNARIM

Darüşşafaka'nın oyuncusu Sinan Güler koronavirüs salgını öncesi basketbolu bırakmayı istediğini ancak kararından vazgeçtiğini açıkladı. 36 yaşındaki yıldız, "Şu an ise fiziksel ve zihinsel olarak gayet zinde hissediyorum. 1 yıl daha oynamaya hazırım" diye konuştu.

EYLÜLDE SEYİRCİLİ

2019-2020 sezonunun iptal edildiği Hollanda Ligi'nin 12-13 Eylül'de seyircili şekilde başlaması planlanıyor. Taraftarların stadyuma 1.5 metreyle oturma şartıyla alınacağı ve kapasitenin üçte biri kadar doldurulacağı belirtildi. Koronavirüsün yayılmaması için tezahüratların yasaklanması da konuşuluyor.