Halı sahalarda yeni dönemin adı: Kontrollü sosyal spor
Corona virüsü salgını nedeniyle halı sahalarda işleyiş değişiyor. Konu ile alakalı konuşan ve "Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" diyen Halı Saha Futbol Federasyonu Başkanı Bahadır Bulut, halısahalarda yeni bir dönemin başlayacağını da söyledi. İşte detaylar...
Başkan Bahadır Bulut, Halı Saha Futbol Federasyonu'na ait resmi siteden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Covid-19 adı verilen, son derece kolay bulaşıcı virüs salgınından sonra sosyalleşmeyi de nasıl bir ortamda yaşayacağımız, ne gibi riskler ve gelişmelerle karşılaşacağımız en çok tartıştığımız konular arasında. Bu durum en yalın ifade ile "artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" biçiminde özetlenebilir. ''Kontrollü Sosyal Hayat'' Bir arada olduğumuz tüm alanlar için yeni bir yaşam biçimidir. Özgür ama tedbirli bir hayat tarzına geçiyoruz. Virüsün solunum yoluyla bulaştığının kesinleştiğini, bu nedenle sosyal mesafenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz.
Ülkemiz bakımından ele alındığında yapılmakta olan spor faaliyetlerinin, büyük bir çoğunluğunun temasa ve toplu yapılan spor dallarına yönelik olduğu göze çarpmaktadır. Halı sahalarımızda Futbolun dar alanda daha çok temas ile oynandığı aşikardır.
Önce insan sağlığı ve içinde bulunduğumuz şartların bilinci içinde hareket ederek tüm halı sahalarda ''FUTBOL AYAK TENİSİNİ'' yaygınlaştırmayı hedeflemekteyiz. İki kişilik kadrolar ile karşılıklı oynan aralarında yeteri kadar sosyal mesafe bulunabilen birbirine temas olmadan oynanan eğlenceli bir spordur. İnsanlar Sosyal mesafeyi koruyarak spor yapmalarını sağlayacağız. Devletimizin uygulayacağı normalleşme planını yakından takip ediyoruz. Bizlerde bu planla birlikte hareket ediyor, federasyon olarak adımlarımızı sistemli bir şekilde atıyoruz. Tüm halı saha işletmecilerine ve halı sahada oynayan sporcularımıza selamlarımı iletiyorum. Saygılarımla…"
- 13.05.2020
- Güncelleme: 13.05.2020 16:14
- Halı sahalarda yeni dönemin adı: Kontrollü sosyal spor
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