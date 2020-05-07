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07 Mayıs 2020, Perşembe
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''Üretim sürecek''

''Üretim sürecek''

“Bu süreci sporu için irtifa kaybı olarak görmeyeceğiz. Yolumuza daha güçlü . Bakanlık olarak stratejimizi üretim üzerine yaptık.”

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem , salgına ilişkin alınan tedbirler ve gelecekte yapılacak çalışmaları değerlendirmek üzere bakanlığa bağlı federasyon başkanlarıyla video konferans yoluyla bir araya geldi. Kasapoğlu, "İnşallah bizler, tabii sürecin ne zaman biteceği çok net olmamakla birlikte, fizik, kondisyon ve mental olarak hazırlığa . Bu süreci sporu için asla bir irtifa kaybı olarak isimlendirmeyeceğiz. Bilakis bu süreci daha iyi hazırlanma ve imkana dönüştürmek için gayretle mücadele edeceğiz" dedi.

DİRENCİ, SPOR RUHUYLA KIRARIZ
Değişimlere direnç gösterenlerin çıkabileceğini belirten Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Dönüşüme, değişime karşı bu konuda işine gelmeyenler direnirler. Direnç gösterenlere inat insan odaklı, spor ruhuna uygun anlayışla çalışan, gayret gösteren tüm paydaşlarımızla yolumuza daha güçlü ve sinerjik bir şekilde devam edeceğiz. Bakanlık olarak da stratejimizi üretim üzerine kurguladık. Altyapının ne kadar mühim, kritik olduğunu ortaya koyuyoruz."

  1. 7.5.2020
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