''Üretim sürecek''

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, salgına ilişkin alınan tedbirler ve gelecekte yapılacak çalışmaları değerlendirmek üzere bakanlığa bağlı federasyon başkanlarıyla video konferans yoluyla bir araya geldi. Kasapoğlu, "İnşallah bizler, tabii sürecin ne zaman biteceği çok net olmamakla birlikte, fizik, kondisyon ve mental olarak hazırlığa devam edeceğiz. Bu süreci Türk sporu için asla bir irtifa kaybı olarak isimlendirmeyeceğiz. Bilakis bu süreci daha iyi hazırlanma ve imkana dönüştürmek için gayretle mücadele edeceğiz" dedi.



DİRENCİ, SPOR RUHUYLA KIRARIZ

Değişimlere direnç gösterenlerin çıkabileceğini belirten Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Dönüşüme, değişime karşı bu konuda işine gelmeyenler direnirler. Direnç gösterenlere inat insan odaklı, spor ruhuna uygun anlayışla çalışan, gayret gösteren tüm paydaşlarımızla yolumuza daha güçlü ve sinerjik bir şekilde devam edeceğiz. Bakanlık olarak da stratejimizi üretim üzerine kurguladık. Altyapının ne kadar mühim, kritik olduğunu ortaya koyuyoruz."