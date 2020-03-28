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28 Mart 2020, Cumartesi
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Okçuluk ’a

Okçuluk 30 Haziran’a

, koronavirüs nedeniyle uluslararası yarışmaları 'a kadar durdurdu.

Dünya Okçuluk Federasyonu, koronavirüs nedeniyle uluslararası yarışmaları 'a kadar durdurdu. Mayıs ayındaki 'nın 2. ayağı ve Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapacaktı.

  1. 28.3.2020
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