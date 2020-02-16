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16 Şubat 2020, Pazar
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Milli karateciler Dubai'de 6 madalya kazandı

Milli karateciler Dubai'de 6 madalya kazandı

2020 Tokyo Olimpiyatları için son dört kota turnuvasından ilki olan Karate 1 ’in Dubai etabında milli sporcular iki altın, dört kazandı.

Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 85 ülkeden 571 sporcunun mücadele ettiği Karate 1 'in bu sezon ikinci etabı olan Dubai'de 11 erkek, 6 kadın sporcu Türkiye'yi temsil etti.

Dünya ve olimpiyat sıralamasının bir numarası Arapoğlu, kadınlar kumite 50 kilo finalinde İspanyol Nadia Gomez Morales'i 5-2 yenerek bu sezon üst üste üçüncü altın madalyasını kazandı.

Milli karateci, Oyunları'na kota almayı büyük ölçüde garantiledi.

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Kumite +68 kiloda mücadele eden , finalde Mısırlı Shymaa Abouel Yazed karşısında 2-1 öndeyken rakibinin 34 saniye kala dördüncü uyarıyı almasının ardından diskalifiye olmasıyla şampiyonluğa ulaştı.

Dünya sıralamasında ikinciliğe yükselen , kalan üç kota turnuvasında yerini koruması halinde olimpiyat vizesi alacak.

Kadınlar ferdi katada Dilara Eltemur, kumite 55 kiloda Tuba Yakan, erkekler ferdi kata dalında Enes Özdemir ve kumite 67 kiloda Burak Uygur, elde etti.

  1. 16.02.2020
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