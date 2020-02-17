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17 Şubat 2020, Pazartesi
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Genç Milli tekvandocunun hedefi dünya şampiyonluğu!

Genç Milli tekvandocunun hedefi dünya şampiyonluğu!

’da 6 yaşında başladığı tekvandoda C Milli Takım sporcusu olana kadar yükselen Koç (17), yeni hedefinin Dünya şampiyonluğu olduğunu söyledi.

Tekvando alanında birçok başarı elde eden 17 yaşındaki genç yetenek Koç, İMKB İlköğretim Okulu'nda eğitim gördüğü sırada tekvando ile tanıştı. 10 yaşında başladığı tekvando sporunda adına katıldığı 7. TURKISH 'da 51 Kg'da rakiplerini yenerek şampiyon oldu. Koç, şimdiki amacının ise yaptığı spor dalında Dünya şampiyonu olmak istediğini ve bunu için çalışmalarına hız kesmeden devam ettiğini belirtti.

Kursa başladıktan sonra şampiyonalarında da birçok başarı elde eden Koç yaptığı açıklamada: "Ortaokuldayken tekvando kursuna başladım. Antrenörümle beraber Türkiye şampiyonalarına katıldım ve güzel dereceler elde ettim. katıldıktan sonra en son 7. TURKISH OPEN Uluslararası Şampiyona 51 kilogramda kazandım. Hedefim Dünya şampiyonalarında altın madalya kazanmak" dedi.

Bu spora Eren başladığında ilk yaptığı aylarda başarılı bir sporcu olacağının farkına vardığını ifade eden Antrenör Arif Budak, "Eren'e bu sporu bırakmaması gerektiğini, başarılı olabileceğini söyledim. Bizi yanıltmadı, katıldığı Türkiye şampiyonalarında madalya aldı. Bu yıl düzenlenen 7. TURKISH OPEN Uluslararası Şampiyona, şampiyon oldu. turnuvasına katılmaya hak kazandı. Orada katılması için kota almasını diliyoruz. Bu yıl hedefimiz Dünya şampiyonası" diye konuştu. Milli Takım sporcusu Muhammet Eren Koç 18-22 Şubat 2020 tarihleri arasında 'in Helsingborg şehrinde düzenlenecek Başkanlık Kupası turnuvasında 51 Kilogramda Milli Takımı temsil edecek ve Avrupa Şampiyonasına katılıp vize almak için mücadele edecek.

  1. 17.02.2020
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