Milyarder
Forbes, son 10 yılda en çok kazanan sporcuların listesini yayınladı. İlk sırada geliri 1 milyar doları aşan boksör Floyd Mayweather yer aldı
Ekonomi dergisi Forbes, son 10 yılda en çok kazanan 10 sporcunun listesini yayınladı. İlk sırada boks dünyasının süper yıldızı Floyd Mayweather yer aldı. 42 yaşındaki ABD'li boksör, 1 milyar doları geçerek listenin zirvesine yerleşti. İkinci basamakta, 800 milyon dolar ile Cristiano Ronaldo yer aldı. Sosyal medya hesaplarından parayı kıran CR7'yi, 750 milyon dolar ile Lionel Messi takip etti.
LEBRON, FEDERER, WOODS...
680 milyon dolar kazanan LeBron James 4. oldu. 38 yaşındaki tenisçi Roger Federer 640 milyon dolar ile 5., ünlü golfçü Tiger Woods 615 milyon dolar ile 6. oldu. Golfçü Phil Mickelson 480 milyon dolar ile 7, boksör Manny Pacquiao 435 milyon dolar ile 8. sıraya girdi. Basketbolcu Kevin Durant 425 milyon dolar ve F1 pilotu Lewis Hamilton 400 milyon dolar gelir ile ilk 10 sırayı tamamladı.
- 27.12.2019
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Atalay ve Kapı tartışması
Toplam 1
Yorum
teo e ne olacaktı la ? atalay her maç gol atıyor u19'da. 1 kere kadroya girmiş mi ? her maç selçuk oynuyor ölü kadro ama gençler oynayamıyor!
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Beşiktaş'ta 4 oyuncu için bilet hazır! İşte o isimler...
Toplam 1
Yorum
savaş ABDULLAH HOCA GEÇMİŞTEKİ SİSTEMİ UNUTUP ŞU ANKİ FUTBOLCULARIN ÖZELLİĞİNE GÖRE BİR SİTEM YARATMALI.LENS SATILSIN..
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Oğulcan’ın içine doğdu
Toplam 1
Yorum
RİZ53 SENDEN NASIL TOPÇU OLMUŞ BİLMİYORUM AMA ÖNCE TOPA KOŞMAYI ÖĞREN YILLARDIR BU TAKIMDASIN NE KATKIN OLMUŞ RİZESPORA TARAFTARI ÇILDIRTIYORSUN.
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