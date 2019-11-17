Rahvan Binicilik Türkiye Şampiyonası İzmir'de yapıldı - Son dakika DigerSporlar haberleri - Fotomaç
17 Kasım 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler DigerSporlar Haberleri Rahvan Binicilik Türkiye Şampiyonası İzmir'de yapıldı

'de yapıldı

Rahvan Binicilik Türkiye Şampiyonası İzmir'de yapıldı

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından düzenlenen 'nda baş kategorisinde birinciliği kazandı.

'de Şirinyer Hipodromu'nda gerçekleştirilen organizasyonda, bin 200 ile 2 bin 200 metre arasında değişen pist uzunluğunda üçlü tay, dörtlü tay, küçük orta, büyük orta, başaltı, baş, ithal A ve ithal B kategorilerindeki finallerde dereceye girenler belli oldu.

Baş kategorisinde birinciliği elde etti. Bu kategoride Ayvaz Çamdeviren ikinci, ise üçüncü sırada yer aldı.

Başaltı kategorisinde birinci, ikinci ve Eyüp Demir ise üçüncü sırada yarışı bitirdi.

Büyük orta kategorisinde , Şükrü Tokat; küçük ortada ise Okan Demir, Ferdi Demir, Resul Demir dereceye girdi.

Organizasyonun üçlü tay kategorisinde Resul Demir, dörtlü tay kategorilerinde Şükrü Tokat birinciliğe ulaşırken, ithal A kategorisinde Okan Demir, ithal B kategorisinde Yaşar Şen bitiş çizgisini ilk sırada geçen isimler oldu.

Şampiyonada dereceye girenlere kupaları ve para ödülü verildi.

  1. 17.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Rahvan Binicilik Türkiye Şampiyonası İzmir'de yapıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN