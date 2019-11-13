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13 Kasım 2019, Çarşamba
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Muaythai’de Avrupa üçüncüsü

Samet Kartal Muaythai’de Avrupa üçüncüsü

Belarus’ta düzenlenen Büyükler Muaythai Avrupa Şampiyonasında Kayserili sporcu Avrupa üçüncüsü olarak Bronz madalyanın sahibi oldu.

04 - 11 Kasım 2019 tarihleri arasında Belarus'ta yapıldı. Müsabakalara Kayseri'yi ve ülkemizi temsilen katılan sporculardan 58 kg'da Avrupa üçüncüsü oldu. Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; Avrupa üçüncüsü olarak büyük bir başarıya imza atan sporcumuz Samet Kartal ve Antrenörü Göksel Cingöz'ü tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

  1. 13.11.2019
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