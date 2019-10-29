Önce rekor sonra selam

Dünya dalış rekortmeni Şahika Ercümen, Gilindire Mağarası'ndaki denemesinde, paletsiz kategoride tek nefeste 100 metreye dalarak kadınlar dünya rekorunu kırdı. Sevincini suda ekip arkadaşlarıyla paylaşan Şahika, "Bu rekor Cumhuriyetimizin 96. yıl dönümünde kahraman Mehmetçik'e armağan olsun" pankartı açıp, asker selamı verdi. Önceki dünya rekoru 90 metreyle Japon sporcu Ai Futaki'ye aitti.

ERDOĞAN'DAN TEBRİK

Şahika Ercümen, kendisini ilk olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın tebrik için aradığını söyledi. 34 yaşındaki sporcu, Erdoğan'ın rekorun hikayesini dinlemek için makamına çağırdığını da aktardı.