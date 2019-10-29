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29 Ekim 2019, Salı
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Önce rekor sonra selam

Önce rekor sonra selam

Dünya dalış rekortmeni , 'ndaki denemesinde, paletsiz kategoride tek nefeste dalarak kadınlar dünya rekorunu kırdı.

Dünya dalış rekortmeni , 'ndaki denemesinde, paletsiz kategoride tek nefeste dalarak kadınlar dünya rekorunu kırdı. Sevincini suda ekip arkadaşlarıyla paylaşan Şahika, "Bu rekor Cumhuriyetimizin 96. yıl dönümünde kahraman Mehmetçik'e armağan olsun" pankartı açıp, asker selamı verdi. Önceki dünya rekoru 90 metreyle Japon sporcu Ai Futaki'ye aitti.

ERDOĞAN'DAN TEBRİK
Şahika Ercümen, kendisini ilk olarak ve eşi 'ın tebrik için aradığını söyledi. 34 yaşındaki sporcu, Erdoğan'ın rekorun hikayesini dinlemek için makamına çağırdığını da aktardı.

  1. 29.10.2019
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