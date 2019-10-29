Akhisar'a geçit yok
TFF 1. Lig'de 9. haftanın kapanış maçında Osmanlıspor, Akhisarspor'u 2-1 yenerek iki hafta sonra galibiyetle tanıştı. Haftaya 7 puanla giren ve 3 puanı silindiği için alt sıralarda yer alan Başkent ekibi, Mertan Caner'in 17 ve 80'de attığı gollerle galibiyete uzandı.
TFF 1. Lig'de 9. haftanın kapanış maçında Osmanlıspor, Akhisarspor'u 2-1 yenerek iki hafta sonra galibiyetle tanıştı. Haftaya 7 puanla giren ve 3 puanı silindiği için alt sıralarda yer alan Başkent ekibi, Mertan Caner'in 17 ve 80'de attığı gollerle galibiyete uzandı. Akhisarspor'un tek golünü ise 90+3'te İrfan Hadzec kaydetti. Osmanlı bu galibiyetle puanını 10'a yükseltip 13. sıraya çıktı, Akhisar liderlik fırsatını tepti.
HABER TURU
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- 29.10.2019
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Beşiktaş 1-0 Galatasaray | MAÇ SONUCU
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Yorum
karakartal roco ağır olmasına rağmen sağlam,mücadeleci ve topu iyi kullanan bir isim ayrıca hava toplarında çok etkili şans verilmeli
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sami avcı iyi yapmış
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Yorum
SUN. TANJU ,BÜLENT,OKAN,SUAT VS. LER SN İMPARATOR GS TAKIMINDA 20-29 YAŞINDAN BÜYÜK FUTBOLCU BULUNMAMALI. 20-29 YAŞINDAKİ TÜRK GENÇLERİ TAKIMDA ÇOĞUNLUKTA OLMALI Kİ ESKİ GS OL-
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