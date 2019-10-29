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29 Ekim 2019, Salı
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Akhisar'a geçit yok

Akhisar'a geçit yok

1. Lig'de 9. haftanın kapanış maçında , Akhisarspor'u 2-1 yenerek iki hafta sonra galibiyetle tanıştı. Haftaya 7 puanla giren ve 3 puanı silindiği için alt sıralarda yer alan Başkent ekibi, 'in 17 ve 80'de attığı gollerle galibiyete uzandı.

1. Lig'de 9. haftanın kapanış maçında , Akhisarspor'u 2-1 yenerek iki hafta sonra galibiyetle tanıştı. Haftaya 7 puanla giren ve 3 puanı silindiği için alt sıralarda yer alan Başkent ekibi, 'in 17 ve 80'de attığı gollerle galibiyete uzandı. Akhisarspor'un tek golünü ise 90+3'te İrfan Hadzec kaydetti. Osmanlı bu galibiyetle puanını 10'a yükseltip 13. sıraya çıktı, Akhisar liderlik fırsatını tepti.

HABER TURU
, bugün Avrupa Ligi maçında 20.30'da Kızılyıldız'ı ağırlayacak Potada diğer maçlar: 20.00: Bandırma-Burgos, 22.00: Bonn-Beşiktaş.
Sultanlar Ligi'nde bugün: 15.00: G.Saray-Eczacıbaşı, 18.00: Nilüfer-THY, 18.30: Karayolları- PTT, Beylikdüzü-Yeşilyurt, 19.00: F.Bahçe-Vakıfbank.
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  1. 29.10.2019
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