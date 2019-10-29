Akhisar'a geçit yok

TFF 1. Lig'de 9. haftanın kapanış maçında Osmanlıspor, Akhisarspor'u 2-1 yenerek iki hafta sonra galibiyetle tanıştı. Haftaya 7 puanla giren ve 3 puanı silindiği için alt sıralarda yer alan Başkent ekibi, Mertan Caner'in 17 ve 80'de attığı gollerle galibiyete uzandı. Akhisarspor'un tek golünü ise 90+3'te İrfan Hadzec kaydetti. Osmanlı bu galibiyetle puanını 10'a yükseltip 13. sıraya çıktı, Akhisar liderlik fırsatını tepti.

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Anadolu Efes, bugün Avrupa Ligi maçında 20.30'da Kızılyıldız'ı ağırlayacak Potada diğer maçlar: 20.00: Bandırma-Burgos, 22.00: Bonn-Beşiktaş.

Sultanlar Ligi'nde bugün: 15.00: G.Saray-Eczacıbaşı, 18.00: Nilüfer-THY, 18.30: Karayolları- PTT, Beylikdüzü-Yeşilyurt, 19.00: F.Bahçe-Vakıfbank.

Kupada bugün Rize'yi ağırlayacak 1074 Çankırı'nın teknik direktörü Fahri Aytaç, şehrin tanıtımı için çıkacakları maçı kazanmak istediklerini ifade etti.

Kayseri İl Disiplin Kurulu, oyuncularına tokat atan Halit Kurt'a 1035 gün hak mahrumiyeti ve 8 maç men cezası verdi.