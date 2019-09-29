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29 Eylül 2019, Pazar
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Rusya'da zafer 'ın

Rusya'da zafer Lewis Hamilton'ın

Dünya Şampiyonası'nın 16. ayağı Rusya 'sini, Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu kazandı. Hamilton bu galibiyetle yılın 9. birinciliğini elde etmiş oldu.

'de sezonun on altıncı mücadelesi, Rusya'nın Soçi kentiyle aynı adı taşıyan 5,8 kilometrelik pistte 53 tur üzerinden yapıldı.

Yarışa 3. cepten başlayan Ferrari sürücüsü Sebastian Vettel, startta liderliğe yükseldi. "Pit stop"unu gerçekleştirdikten sonra 29. turda otomobili arızalanan Vettel, 4. sıradayken yarışa veda etti.

Mercedes pilotları, Vettel'in aracının pistten çıkarılması için başlatılan sanal güvenlik aracı uygulaması altında lastiklerini değiştirdi. lider, Valtteri Bottas ise 2. olarak Ferrari'den Charles Leclerc'in önünde piste döndü.

Kalan bölümde sıralamada bir değişiklik olmadı ve şampiyona lideri Hamilton sezonun 9, kariyerinin 82. birinciliğine ulaştı.

Hamilton'ın 3.8 saniye gerisindeki takım arkadaşı Bottas 2'nci, 5.2 saniye arkasındaki Leclerc 3. oldu.

Bu sonuçla puanını 322'ye çıkaran Hamilton, pilotlar klasmanındaki liderliğini sürdürdü. Büyük Britanyalı sürücüyü, 249 puanla Bottas ve 215 puanla Leclerc takip etti.

Sezonun 17. ayağı Japonya 'si, 13 Ekim'de yapılacak.

Yarışta puan alan sürücüler ile pilotlar ve takımlar klasmanı şöyle:

İlk 10

1. Lewis Hamilton (Mercedes)

2. Valtteri Bottas (Mercedes)

3. Charles Leclerc (Ferrari)

4. Max Verstappen (Red Bull-Honda)

5. Alexander Albon (Red Bull-Honda)

6. Carlos Sainz (McLaren-Renault)

7. Sergio Perez (Racing Point-Mercedes)

8. Lando Norris (McLaren-Renault)

9. Kevin Magnussen (Haas-Ferrari)

10. Nico Hulkenberg (Renault)

Pilotlar klasmanı

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 322 puan

2. Valtteri Bottas (Finlandiya): 249

3. Charles Leclerc (Monako): 215

4. Max Verstappen (Hollanda): 212

5. Sebastian Vettel (Almanya): 194

Takımlar klasmanı

1. Mercedes: 571 puan

2. Ferrari: 409

3. Red Bull: 311

4. McLaren: 101

5. Renault: 68

  1. 29.09.2019
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