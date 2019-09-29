Jose Mourinho'dan Alman takımlarına ret
Manchester United'dan ayrıldığından beri takım çalıştırmayan ve çeşitli kanallarda yorumculuk yapan Jose Mourinho'nun Almanya'dan gelen iki teklifi reddettiği ortaya çıktı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'dan ayrıldıktan sonra, Aralık 2018'den beri herhangi bir takımla anlaşmayan Jose Mourinho'nun bu süreçte reddettiği takımlar ortaya çıktı.
Spox adlı Alman sitesinde yer alan habere göre son günlerde adı Real Madrid ile anılan Portekizli teknik adamın, Bundesliga ekipleri Schalke 04 ve Wolfsburg'dan gelen tekliflere olumsuz yanıt verdiği bildirildi.
Tecrübeli çalıştırıcının Real Madrid'e dönmek istediği ifade ediliyor. Madrid ekibinde kötü sonuçlar alan Zinedine Zidane'ın koltuğu ise sallantıda.
- 29.09.2019
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Elmander: Kazanacağız
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Yorum
Yasama Elmander mutlaka yardımcı ekipte görev almalı. Lakayt çalışan ekip tasfiye edilmeli.
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Taraftardan tam destek
Toplam 1
Yorum
tutkun61 Ünal hoca bizde yetişecek bizde kazanacak bizi şampiyon yapacak.o ytüzden destek.
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Ergin Ataman: Bıraktığımız yerden başlıyoruz
Toplam 1
Yorum
Ergin hoca Gsli olarak diyorum ki dunyanin en iyi koçu açık ara ergin atamandir.
Jose Mourinho'dan Alman takımlarına ret haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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