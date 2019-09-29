Jose Mourinho'dan Alman takımlarına ret

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'dan ayrıldıktan sonra, Aralık 2018'den beri herhangi bir takımla anlaşmayan Jose Mourinho'nun bu süreçte reddettiği takımlar ortaya çıktı.

Spox adlı Alman sitesinde yer alan habere göre son günlerde adı Real Madrid ile anılan Portekizli teknik adamın, Bundesliga ekipleri Schalke 04 ve Wolfsburg'dan gelen tekliflere olumsuz yanıt verdiği bildirildi.

Tecrübeli çalıştırıcının Real Madrid'e dönmek istediği ifade ediliyor. Madrid ekibinde kötü sonuçlar alan Zinedine Zidane'ın koltuğu ise sallantıda.