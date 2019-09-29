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29 Eylül 2019, Pazar
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'dan Alman takımlarına ret

Jose Mourinho'dan Alman takımlarına ret

'dan ayrıldığından beri takım çalıştırmayan ve çeşitli kanallarda yorumculuk yapan 'nun Almanya'dan gelen iki teklifi reddettiği ortaya çıktı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

ekibi 'dan ayrıldıktan sonra, Aralık 2018'den beri herhangi bir takımla anlaşmayan 'nun bu süreçte reddettiği takımlar ortaya çıktı.

Spox adlı Alman sitesinde yer alan habere göre son günlerde adı ile anılan Portekizli teknik adamın, Bundesliga ekipleri 04 ve Wolfsburg'dan gelen tekliflere olumsuz yanıt verdiği bildirildi.

Tecrübeli çalıştırıcının Real Madrid'e dönmek istediği ifade ediliyor. Madrid ekibinde kötü sonuçlar alan Zinedine Zidane'ın koltuğu ise sallantıda.

  1. 29.09.2019
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