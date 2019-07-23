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23 Temmuz 2019, Salı
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Hokey Kulübü'ne Türk devinden destek

Spartak Moskova Hokey Kulübü'ne Türk devinden destek

Hokey Kulübü, Türk Hava Yolları () ile yaptığı sponsorluk anlaşmasını yeniledi. 'nın başkenti Moskova'daki Ice Hokey Müzesi'nde sözleşmesinin uzatılmasından dolayı düzenlenen törene, Spartak Moskova Hokey Kulübü Genel Müdürü , THY Moskova Müdürü Turan Yardımcı, THY 'dan Başkan Yardımcısı Mahmut Yayla, kulübün eski oyuncusu Aleksandr Yakuşev ve çok sayıda davetli katıldı.

Moskova Müdürü Yardımcı, törende söz alarak şu ifadeleri kullandı: "THY ile arasındaki iş birliği, 2018'de başladı. Sponsorluk anlaşmasını tekrar imzalamaktan memnuniyet duyuyoruz. Hokey Federasyonu ile görüşmelerimiz devam ediyor, çalışmalar yapıyoruz. Türkiye'den çocuklardan oluşan hokey takımına Moskova'da özel müsabaka yaptırmayı ve maç izlettirmeyi planlıyoruz."
THY 'dan Başkan Yardımcısı Yayla, THY'nin ile Türkiye arasında sosyal alandaki ilişkilerin gelişimine katkıda bulunduğunu ve Kulübü'ne teşekkürlerini dile getirirken, Spartak Hokey Kulübü Genel Müdürü ise "Çok önemli bir sponsorluk anlaşması oldu. THY ile birlikte birçok projeyi hayata geçirmeyi planlıyoruz." diye konuştu.
THY yetkilileri, törenin sonunda Andrey Veryovko'ya maket uçak hediye etti.

  1. 23.07.2019
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