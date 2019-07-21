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21 Temmuz 2019, Pazar
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'ndan 'e tebrik mesajı

Bakan Kasapoğlu'ndan Viktoria Zeynep Güneş'e tebrik mesajı

Gençlik ve . , karışıkta 'na katılma hakkı kazanan ’i kutladı.

Gençlik ve . , 'nda karışıkta yarışarak 'na kota hakkı elde eden 'i tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 200 metre karışıkta 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı kazanan Viktoria Zeynep Güneş için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Dünya Su Sporları Şampiyonası'nda 200 metre karışıkta yarışarak 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota hakkı elde eden milli sporcumuz Viktoria Zeynep Güneş'i kutluyorum. Elde ettiği başarıyla bizleri gururlandıran Milli Sporcumuza 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda başarılar diliyorum. Sporcumuzun başarısında emeği geçenlere teşekkür ediyorum."
  1. 21.07.2019
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