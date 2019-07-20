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20 Temmuz 2019, Cumartesi
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başladı

Gençler Türkiye Kupası Kürek Yarışları başladı

, 'nde başladı. Sapanca Gölü'nde düzenlenen kupada, bin ve 2 bin metrelik parkurda yarışlar gerçekleştirildi.

'ndeki Kırkpınar parkurunda düzenlenen yarışlara, çok sayıda sporcu katıldı.

Sporcuların, ferdi ve takım halinde mücadele ettiği kupada, bin ve 2 bin metrelik parkurda yarışlar gerçekleştirildi.

Organizasyon, yarın yapılacak müsabakaların ardından sona erecek.

Şampiyonada ilk gün yarışlarında alınan sonuçlar şöyle:

Master erkekler 2 çifte: 1. Mehmet Egeli-Ozan Tetik, 2. Serhat Dizdaroğlu-Özgür Çubukçu, 3. Orhan Öztürk-Ferit Toska

Master erkekler 1 çifte: 1. Emre Sunay, 2. Kerim Can Ertuğ, 3. Mustafa Yıldız

Master kadınlar 1 çifte: 1. Elif Lermi Bekdemir, 2. Aslıhan Dizdaroğlu, 3. Sena Serhadlıoğlu

Yıldız kızlar 4 çifte: 1. "A", 2. "A", 3. Galatasaray "B"

Yıldız erkekler 1 çifte: 1. Fenerbahçe "A", 2. Galatasaray "A", 3. Şişecam Çayırova

Yıldız erkekler 2 tek: 1. Fenerbahçe, 2. Galatasaray, 3. Anadolu Hisarı Kürek

Yıldız erkekler 2 çifte: 1. Galatasaray "A", 2. Fenerbahçe, 3. Galatasaray "B"

Yıldız erkekler 4 tek: 1. Galatasaray "A", 2. Fenerbahçe, 3. Galatasaray "B"

Küçük kızlar 4 çifte: 1. Hereke Nuh Çimento Kürek, 2. , 3.

Küçük erkekler 1 çifte final: 1. Galatasaray "A", 2. "B", 3. Van Edremit Gençlik

Küçük erkekler 2 çifte: 1. Galatasaray "A", 2. Fenerbahçe "A", 3. Galatasaray "B"

Master kadınlar 2 çifte: 1. Aslıhan Dizdaroğlu-Harika Salepçioğlu, 2- Sena Serhadlıoğlu-Ayfer Çelenk

Master erkekler 4 çifte: 1. Orhan Öztürk-Ferit Toska-Yavuz Kuban-Cemal Şenyuva, 2. Mehmet Egeli-Ozan Tetik-Mustafa Yıldız-Emre Sunay

Genç kızlar 2 tek: 1. Fenerbahçe "A", 2. Galatasaray, 3. Gençlik Merkezi

Genç kızlar 1 tek: 1. Galatasaray "A", 2. Fenerbahçe "A", 3. Sakarya Gençlik Merkezi

Genç kızlar 2 çifte: 1. Galatasaray, 2. Fenerbahçe "A", 3. Şişecam Çayırova

Yıldız erkekler 4 çifte: 1. Fenerbahçe, 2. Galatasaray "A", 3. Galatasaray "B"

Yıldız erkekler 8 dümenci: 1. Galatasaray, 2. Fenerbahçe, 3. Adana Gençlik ve Spor

Deniz küreği altı kızlar 4 çifte dümenci: 1. Denizciler, 2. Altınboynuz, 3. Sümerspor Kürek

Deniz küreği 19 yaş altı erkekler 2 çifte: 1. Türk Balıkadamlar, 2. Fenerbahçe, 3. Sümerspor Kürek

Deniz küreği 19 yaş altı erkekler 1 çifte: 1. Sümerspor Kürek, 2. Beşiktaş, 3. Sakarya Gençlik Merkezi

  1. 21.07.2019
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