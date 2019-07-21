Aktüel Haberler (20.07.2019)

MESSI ONU İSTİYOR

Arjantinli yıldızın Barcelona yönetimine, "Yeni sözleşme imzalamamı istiyorsanız, Neymar'ı takıma getirin" ifadelerini kullandığı iddia edildi

Psg'den ayrılması gündemde olan Neymar için iddiaların ardı arkası kesilmiyor... Barcelona'nın takıma döndürmek için çaba harcadığı Brezilyalı yıldız için Lionel Messi'nin de aktif rol oynadığı iddia edildi. İspanyol basınının iddiasına göre Arjantinli yıldız, 27 yaşındaki Sambacı için kulübüne sözleşme resti çekti. Neymar'ı çok iyi bir partner olarak gören Messi'nin, "Eğer yeni sözleşme imzalamamı istiyorsanız, Neymar'ı takıma getirin" sözlerini sarf ettiğini ifade edildi. Katalan deviyle 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki süper star yılda 40 milyon euro kazanıyor. Bu istek üzerine girişimlerini sıklaştıran Barça'nın transferi bitirmesi bekleniyor.



PRENSESLER FİNALDE

U16 Kız Voleybol Takımımız, Avrupa Şampiyonası'nda adını finale yazdırdı: 3-1. İtalya'nın Trieste kentinde 90 dakika süren yarı final mücadelesinde rakibine sadece ilk sette şans tanıyan 'Genç Sultanlar', namağlup olarak Avrupa'nın zirvesine yükseldi. Ay-yıldızlılar, ev sahibi İtalya ile bugün TSİ 21.00'de finalde kozlarını paylaşacak.



YASMANİ İKİNCİ OLDU

Milli atlet Yasmani Copello Escobar, Elmas Lig'in (Diamond League) Londra etabındaki erkekler 400 metre engelli yarışında ikincilik elde etti. İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen organizasyonda piste çıkan 32 yaşındaki Küba asıllı sporcu, 48.93'lük süresiyle kendi adına sezonun en iyi derecesine imza attı.



ÖMER'DEN BRONZ GELDİ

İsveç'in Boras kentinde düzenlenen U20 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda Ömer Amaçtan, erkekler 3 bin metrede 8.17.51'lik derecesiyle bronz madalyanın sahibi oldu.

FİNAL DÜĞÜN SALONUNDA!

Senegal ile Cezayir arasındaki Afrika Kupası finalini İstanbul'daki Senegal vatandaşları kiraladıkları düğün salonunda izledi. Taraftarlar, kaybedince büyük üzüntü yaşadı.

IBRAHIMOVIC: BEN LOS ANGELES'IM

Los Angeles derbisinde hattrick yapan Zlatan İbrahimoviç, maç öncesi Carlos Vela'yla ilgili verdiği röportajı sahada da kanıtladı. Los Angeles FC'nin Meksikalı yıldızı için, "Kariyerinin zirvesinde ABD'de oynuyor. Ben 29 yaşında Avrupa'daydım" yorumunu yapan LA Galaxy'nin İsveçli starı, Vela'nın iki golüne hattrickle karşılık verdi ve 'Ben Los Angeles'ım' açıklamasını yaptı.

AKTÜEL KISA KISA...



Avrupa 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda mücadele eden Ömer Amaçtan, erkekler 3 bin metrede 8.17.51'lik derecesiyle bronz madalya kazandı.

Milli atlet Yasmani Copello Escobar, Elmas Lig'in Londra etabındaki erkekler 400 metre engelli yarışında, 48.93'lük derecesiyle ikincilik elde etti.

ÇİN'DEKİ Dünya Kupası'nda mücadele edecek 12 Dev Adam, 12 Ağustos Pazartesi günü Senegal ve 13 Ağustos Salı da Ürdün'le Sinan Erdem Spor Salonu'nda hazırlık maçında karşılaşacak.

Transferin en hareketli takımlarından Atletico Madrid'in, James Rodriguez'i kadrosuna katamaması halinde Tottenham'ın Danimarkalı yıldızı Christian Eriksen'e yöneleceği iddia edildi.

31. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı bugün yapılacak. 59 ülkeden 2 bin 400 yüzücünün kulaç atacağı şölen, saat 10.00'da Kanlıca İskelesi'nde başlayıp Kuruçeşme'de noktalanacak.