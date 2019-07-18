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18 Temmuz 2019, Perşembe
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haberler (18.07.19)

Aktüel haberler (18.07.19)

Dünya sporundaki önemli gelişmeleri ve detayları FOTOMAC.COM.TR olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte dünya sporundaki önemli gelişmeler...

YASEMİN VİZEYİ ALDI

Milli Yasemin Can, 5 binden sonra 10 bin metrede de 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı kazandı. Federasyon'dan yapılan açıklamaya göre Yasemin, 'nın Hengelo kentinde yapılan 10 bin metre Etiyopya Dünya Şampiyonası seçmelerindeki 30.59.20'lik derecesiyle Tokyo 2020 barajını geçti.

ÜMİTLER Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda çeyrek finaldeki rakibimiz oldu. Slovenya'yı 71-53 yenen İspanya ile bugün 18.15'te karşılaşacak.
EUROLEAGUE'DE 22-24 Mayıs 2020 tarihlerinde yapılacak Final-Four mücadelesi 'nın Köln kentinde olacak. Finale Lanxess Arena ev sahipliği yapacak.
DÜNYA Eskrim Şampiyonası'nda yer alan sporcularımız Martino Minuto, Iryna Shchukla, Deniz Selin Ünlüdağ ve Fatma Zehra Köse son 64 turuna yükseldi.
AVRUPA 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda erkekler üç adım atlamada altın madalya kazanan Necati Er, memleketi 'da çiçeklerle karşılandı.

  1. 18.7.2019
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