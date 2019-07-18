Aktüel haberler (18.07.19)
Dünya sporundaki önemli gelişmeleri ve detayları FOTOMAC.COM.TR olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte dünya sporundaki önemli gelişmeler...
YASEMİN VİZEYİ ALDI
Milli Yasemin Can, 5 binden sonra 10 bin metrede de 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı kazandı. Federasyon'dan yapılan açıklamaya göre Yasemin, Hollanda'nın Hengelo kentinde yapılan 10 bin metre Etiyopya Dünya Şampiyonası seçmelerindeki 30.59.20'lik derecesiyle Tokyo 2020 barajını geçti.
ÜMİTLER Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda çeyrek finaldeki rakibimiz İspanya oldu. Slovenya'yı 71-53 yenen İspanya ile Türkiye bugün 18.15'te karşılaşacak.
EUROLEAGUE'DE 22-24 Mayıs 2020 tarihlerinde yapılacak Final-Four mücadelesi Almanya'nın Köln kentinde olacak. Finale Lanxess Arena ev sahipliği yapacak.
DÜNYA Eskrim Şampiyonası'nda yer alan sporcularımız Martino Minuto, Iryna Shchukla, Deniz Selin Ünlüdağ ve Fatma Zehra Köse son 64 turuna yükseldi.
AVRUPA 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda erkekler üç adım atlamada altın madalya kazanan Necati Er, memleketi Samsun'da çiçeklerle karşılandı.
- 18.7.2019
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Galatasaray'dan son dakika kararı! Mariano ve Diagne... Transfer haberleri
Toplam 2
Yorum
austin fb çok daha ileriye dönük transferler yapıyor genç,potansiyel transferler.gs günü kurtarmanın peşinde.
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Galatasaray'dan son dakika kararı! Mariano ve Diagne... Transfer haberleri
Toplam 2
Yorum
austin seri transferi brz yüzümüzü güldürdü ama gs bu yıl yine transferde kötü genç ileriye dönük oyuncu nerdeyse yok günlük düşünülüyor çok net
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Napoli’den Onyekuru’ya 15 milyon euro
Toplam 1
Yorum
diagne diagne hangi takıma giderse o takım şampiyon olur. diagne gol krallarının kralı.
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