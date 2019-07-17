Aktüel haberler (17.07.19)
Dünya sporundaki önemli gelişmeleri ve detayları FOTOMAC.COM.TR olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte dünya sporundaki önemli gelişmeler...
LA LİGA ÇILGINLIĞI
Avrupa'da Premier Lig ekiplerinin gerisinde kalan İspanyollar transfer patlaması yaşıyor. La Liga tarihinde takımlar ilk kez bir transfer döneminde 1 milyar euro'dan fazla para harcayarak rekor kırdı. Atletico Madrid 196.50, Barcelona 233, Real Madrid 303 milyon euro ödeyerek, transfer pazarının yaklaşık yüzde 70'lik bir payını tek başına aldı. Real; Hazard, Militao, Mendy, Jovic ve Goes'i aldı. Katalanlar; Griezmann, De Jong, Murara, Emerson ve Reis'i getirdi. Atletico ise Felix, Monteiro, Llorente, Lodi ve Saponjic'i renklerine bağladı.
YILIN HOCASI ITOUDIS OLDU
THY Euroleague'de 2018-19 sezonunun şampiyonu CSKA Moskova'nın hocası Dimitris Itoudis yılın başantrenörü seçildi. A. Efes'ten Ergin Ataman ikinci Zalgiris' Jasikevicius ise üçüncü oldu.
EUROBASKET'TE ROTA ÇİZİLDİ
FIBA Kadınlar EuroBasket 2021'e Fransa ve İspanya ev sahipliği yapacak. Erkekler turnuvasını ise Çekya, Gürcistan, İtalya ve Almanya yönetecek. EuroBasket elemeleri kurası 22 Temmuz'da.
MATTHIJS DE LIGHT JUVENTUS'A
Juventus, Ajax'ın 19'luk stoperi Matthijs De Light için 75 milyon euro ödeyecek. Ajax'ta Şampiyonlar Ligi finalinin kıyısından dönen Hollandalı stoper, takımının kaptanlığını yapıyordu.
CEZAYIR'DEN FINALE 28 UÇAK
Cezayir Nureddin Bedevi, Afrika Uluslar Kupası'nda Senegal ile yapılacak final için ülkeden 28 uçak kaldırılacağını söyledi. Maçın oynanacağı yarın gece için 4 bin 800 taraftar, Mısır'a gidecek.
ŞAMPİYON KAZADA ÖLDÜ
1984 Olimpiyatları'nda altın kazanan ABD'li eski boksör Pernell Whitaker, trafik kazası geçirdi ve yaşamını yitirdi. 55 yaşındaki Whitaker, Virginia Beach kentindeki bir kavşakta yaşanan kazanın ardından olay yerinde öldü. ABD'li boksörün 46 maçta 40 galibiyeti vardı.
TAHA AKGÜL: HEDEF HEP ALTIN MADALYA
Milli güreşçi Taha Akgül, bu yıl yapılacak Dünya Şampiyonası ve 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda hedefinin altın madalya olduğunu söyledi. 28 yaşındaki sporcu, "Hedef ikinci olimpiyat, üçüncü dünya şampiyonluğu. Var gücümle çalışıyorum" diye konuştu.
TÜRKİYE'NİN YENİ BİR NUMARASI PEMRA
Kadın Tenisçiler Birliği, dünya sıralamasını açıkladı. Türk tenisçi Pemra Özgen, dünya sıralamasında 24 basamak yükselerek 194. oldu. Portekiz'de katıldığı turnuvada 17. tekler zaferini kazanan 33 yaşındaki sporcu, Türkiye'nin bir numarası oldu.
- 17.7.2019
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Beşiktaş'tan yeni sezon formaları hakkında açıklama
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mehmet olmamış
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Çetiner Erdoğan vefat etti
Toplam 1
Yorum
misafir büyük bir futbol adamı allah rahmet eylesin...
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Fenerbahçe'ye Josef de Souza'dan 5 milyon Euro!
Toplam 2
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gunbey HOŞ GELDİN YEŞİL BURUN FENERBAHÇEMİZE GELDİĞİN İÇİN VE YAPTIĞIN MAAŞ JESTİ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ SENİ AİLEMİZDE GÖRMEKTEN ŞEREF DUYDUK
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