Kano Gloria 2019 Cup başladı
16 Mart 2019, Cumartesi
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Kano Gloria başladı

Kano Gloria 2019 Cup başladı

Antalya'da yarışmaları başladı.

Serik ilçesi Belek Turizm Bölgesi'nde gerçekleştirilen organizasyonda , , , Belarus, , , Hırvatistan, , Estonya, ve 'tan 160 sporcu mücadele ediyor.

yarışmalarında erkek ve kadın sporcular, genel klasman, K1 ve C1 kategorilerinde, Acısu Deresi'nde 5 bin metre boyunca şampiyon olabilmek için kürek çekecek.

Organizasyon, yarışmaların ardından düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.

  1. 16.03.2019
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