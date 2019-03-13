Adana’da futsal müsabakaları tamamlandı
13 Mart 2019, Çarşamba
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’da futsal müsabakaları tamamlandı

Adana’da futsal müsabakaları tamamlandı

ve Spor İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim İl Müdürlüğü’nün ortaklaşa düzenlediği “ ve ” tamamlandı.

ve Spor İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim İl Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği " ve " tamamlandı.


Nihat Geven Spor Salonu'nda gerçekleştirilen "Okullararası Genç Erkekler ve Genç Kızlar Futsal Müsabakaları"na 94 okuldan toplam 1128 sporcu katıldı. Turnuvanın başından itibaren üstün performans gösteren Erkeklerde birinci olurken, Kızlarda aynı başarıyı 2 elde etti.

Çekişmeli geçen müsabakalar sonundan dereceye giren takımlara madalya ve kupalarını, Okul Sporları Şefi Ramazan Bahadır, okul yöneticileri ve beden eğitimi öğretmenleri verdi.


Yapılan müsabakalar sonunda dereceye giren okulların isimleri şu şekilde:
Erkekler: 1. Şehit Sercan Yılmaz Ortaokulu, 2. Uluğ Bey Ortaokulu, 3. Mehmet Adil İkiz Ortaokulu, 4. DSİ Baraj Ortaokulu
Kızlar: 1. 2 Haziran Ortaokulu, 2. Yıldırım Beyazıt Ortaokulu, 3. Etekli Erkeğin Şehit Fatih Yılmaz Ortaokulu, 4. Meryem-Abdurrahim Gizer Ortaokulu.

  1. 13.03.2019
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