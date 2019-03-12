‘Hayalimi gerçekleştirdim’ – Fotomaç – 12 Mart 2019
12 Mart 2019, Salı
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gerçekleştirdim’

‘Hayalimi gerçekleştirdim’

Antarktika'da tüpsüz dalış yapan ilk Türk kadını olan , 'da Ankaralılar ile buluştu.

Antarktika'da tüpsüz dalış yapan ilk Türk kadını olan , 'da Ankaralılar ile buluştu. Hayalini gerçekleştirdiği belirten Ercümen, bembeyaz buzun üzerinde Türk bayrağını görünce çok gururlandığını ifade etti.

  1. 12.3.2019
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