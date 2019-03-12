‘Hayalimi gerçekleştirdim’
Antarktika'da tüpsüz dalış yapan ilk Türk kadını olan Şahika Ercümen, ANKAmall'da Ankaralılar ile buluştu.
Antarktika'da tüpsüz dalış yapan ilk Türk kadını olan Şahika Ercümen, ANKAmall'da Ankaralılar ile buluştu. Hayalini gerçekleştirdiği belirten Ercümen, bembeyaz buzun üzerinde Türk bayrağını görünce çok gururlandığını ifade etti.
- 12.3.2019
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