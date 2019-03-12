‘Hayalimi gerçekleştirdim’

Antarktika'da tüpsüz dalış yapan ilk Türk kadını olan Şahika Ercümen, ANKAmall'da Ankaralılar ile buluştu. Hayalini gerçekleştirdiği belirten Ercümen, bembeyaz buzun üzerinde Türk bayrağını görünce çok gururlandığını ifade etti.