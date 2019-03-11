Üniversiteler Arası Türkiye Hokey Şampiyonası
11 Mart 2019, Pazartesi
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Üniversiteler Arası Hokey Şampiyonası

Üniversiteler Arası Türkiye Hokey Şampiyonası

Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Üniversiteler Arası Türkiye Hokey Şampiyonası, Üniversitesinin ev sahipliğinde başladı.

Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyona üniversitelerin erkek ve kız takımlarından 125 sporcu katılıyor.

Üniversite Sporları Federasyonu Denetleme Kurulu Üyesi Battal Yılmaz, bu tür turnuvalar sayesinde Türkiye'de hokeyin gelişmeye başladığını ve ilerleyen zamanda dünya hokeyinde daha çok söz sahibi olunacağını ifade ederek şunları aktardı:

"UNİLİG Hokey Türkiye Şampiyonası'nda 8 takım 125 sporcumuzla Amasya'dayız. Hokey üniversitelerimizde yeni yeni gelişmeye başlayan bir spor. Beden eğitimi spor yüksekokullarımız, spor bilimleri fakültelerimiz ve Türkiye Hokey Federasyonunun gayretiyle hokey ülkemizde gelişiyor."

Rektör Yardımcısı Kemal Polat ise açılış törenindeki konuşmasında, turnuvaya ev sahipliği yapmaktan dolayı mutluluk duyduklarını söyledi.

Şampiyonanın ilk maçında erkeklerde , Amasya Üniversitesi takımını 7-0 mağlup etti.

  1. 11.03.2019
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