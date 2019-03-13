Dünya'nın sporu! (12.03.19)
Fotomac.com.tr olarak geride bıraktığımız günde dünyanın dört bir yanında ve Türkiye'de yaşanan dikkate değer spor gelişmelerini sizin için derledik.
Barcelona ile Vallecano arasındaki lig maçında Messi ile hakem arasında ilginç bir diyalog yaşandı. Messi, ceza sahasında düştükten sonra hakemden penaltı istedi. Messi, VAR'dan haber bekleyen hakeme, "VAR'ı dinlemene gerek yok, ver penaltıyı, vurdu bana" dedi.
HALTERDE BRONZ MADALYA
ABD'deki Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası'nda erkekler 73 kiloda Ramazan Zeydanlı bronz madalya aldı. Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Türk sporcu koparmada 124 kilo kaldırıp dünya üçüncüsü oldu.
CEDİ COŞTU
NBA'de Cleveland Cavaliers, Toronto Raptors'ı 126-101 yendi. Ev sahibi Cavaliers'ta 28 sayı, 5 asistle oynayan Sexton, sahanın en skoreri oldu. 19 sayı, 7 ribaunt, 7 asist üreten Cedi Osman ve 16 sayı, 18 ribauntla "double double" yapan Kevin Love, galibiyette önemli rol oynadı.
POTADA İKİ MAÇ
Basketbol Erkekler FIBA Avrupa Kupası son 16 turu rövanşında Pınar Karşıyaka, bugün Letonya ekibi Ventspils'i ağırlayacak. Karşıyaka Spor Salonu'ndaki maç 20.30'da başlayacak. Banvit ise FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu 2. maçında 20.00'de Brose Bamberg'i ağırlayacak.
FIRAT ARSLAN '1 NUMARA'
Türk profesyonel boks tarihinin ilk ve tek dünya şampiyonu Fırat Arslan, dünya sıralamasında bir numaraya çıktı. Dünya Boks Organizasyonu (WBO) Cruisergewicht klasmanında Fırat Arslan, birinciliği kimseye kaptırmadı. Arslan, "Yıl sonuna doğru dünya şampiyonluk maçına çıkabilirim. Asıl hedefim dünya rekoru kırmak" dedi.
ŞAMPİYONA KARŞILAMA
Avrupa U23 Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan İbrahim Çiftçi, yurda döndü. Sırbistan'ın Novi Sad kentinde yapılan organizasyonda serbest stil 97 kiloda şampiyon olan ASKİ Spor Kulübü sporcusu Çiftçi, Esenboğa Havalimanı'nda çiçeklerle karşıladı.
KARTAL'DAN VEDA
FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında sahasında Fransa temsilcisi Nanterre'ye 62-60 yenilen Beşiktaş Sompo Japan elendi. Siyah-beyazlılar, turun ilk maçında da rakibine 68-59 mağlup olmuştu. Beşiktaş'ta Pressey (17) ve Gibson'ın (15) sayıları yenilgiyi önleyemedi.
- 13.3.2019
-
Trabzonspor'da Nwakaeme farkı
Toplam 1
Yorum
baksoy Geç alınmış bir karar OLCAY neden bu kadar uzun süre takımdan uzak bırakıldı ?
-
Ünal Karaman'dan Yusuf Yazıcı'ya destek: 'Başın öne eğilmesin'
Toplam 1
Yorum
baksoy Sakat olan futbolcuları dinlendirip yedek kulübesinden birilerini sahaya sürmek daha iyi olmaz mı ? Amiri , İbanez neden alındı ?
-
'Fener kümeye' diye bağıran taraftarları Emre Belözoğlu susturdu
Toplam 1
Yorum
murat başakşehir taraftarı aynı tezahüratı başka takıma yapsa emre belezoğlu yine aynı tepkiyi gösterip taraftarı sustururmuydu acaba?
Dünya'nın sporu! (12.03.19) haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.