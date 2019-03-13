Dünya'nın sporu! (12.03.19)
13 Mart 2019, Çarşamba
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Dünya'nın sporu! (12.03.19)

Dünya'nın sporu! (12.03.19)

Fotomac.com.tr olarak geride bıraktığımız günde dünyanın dört bir yanında ve 'de yaşanan dikkate değer spor gelişmelerini sizin için derledik.

'VAR'I GEÇ, PENALTI VER'
ile Vallecano arasındaki lig maçında Messi ile hakem arasında ilginç bir diyalog yaşandı. Messi, ceza sahasında düştükten sonra hakemden penaltı istedi. Messi, VAR'dan haber bekleyen hakeme, "VAR'ı dinlemene gerek yok, ver penaltıyı, vurdu bana" dedi.

HALTERDE BRONZ MADALYA
ABD'deki Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası'nda erkekler 73 kiloda Ramazan Zeydanlı bronz madalya aldı. Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Türk sporcu koparmada 124 kilo kaldırıp dünya üçüncüsü oldu.

CEDİ COŞTU
NBA'de , 'ı 126-101 yendi. Ev sahibi Cavaliers'ta 28 sayı, 5 asistle oynayan Sexton, sahanın en skoreri oldu. 19 sayı, 7 ribaunt, 7 asist üreten ve 16 sayı, 18 ribauntla "double double" yapan , galibiyette önemli rol oynadı.

POTADA İKİ MAÇ
Basketbol Erkekler FIBA Avrupa Kupası son 16 turu rövanşında Pınar Karşıyaka, bugün Letonya ekibi Ventspils'i ağırlayacak. Karşıyaka Spor Salonu'ndaki maç 20.30'da başlayacak. Banvit ise FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu 2. maçında 20.00'de Brose Bamberg'i ağırlayacak.

FIRAT ARSLAN '1 NUMARA'
Türk profesyonel boks tarihinin ilk ve tek dünya şampiyonu Fırat Arslan, dünya sıralamasında bir numaraya çıktı. Dünya Boks Organizasyonu (WBO) Cruisergewicht klasmanında Fırat Arslan, birinciliği kimseye kaptırmadı. Arslan, "Yıl sonuna doğru dünya şampiyonluk maçına çıkabilirim. Asıl hedefim dünya rekoru kırmak" dedi.

ŞAMPİYONA KARŞILAMA
Avrupa U23 Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan İbrahim Çiftçi, yurda döndü. Sırbistan'ın Novi Sad kentinde yapılan organizasyonda serbest stil 97 kiloda şampiyon olan ASKİ Spor Kulübü sporcusu Çiftçi, Esenboğa Havalimanı'nda çiçeklerle karşıladı.

KARTAL'DAN VEDA
FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında sahasında Fransa temsilcisi Nanterre'ye 62-60 yenilen Beşiktaş Sompo Japan elendi. Siyah-beyazlılar, turun ilk maçında da rakibine 68-59 mağlup olmuştu. Beşiktaş'ta Pressey (17) ve Gibson'ın (15) sayıları yenilgiyi önleyemedi.
  1. 13.3.2019
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