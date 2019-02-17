Milli eskrimcilerden Dünya Kupası'nda bronz madalya
17 Şubat 2019, Pazar
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Milli eskrimcilerden 'nda bronz madalya

Milli eskrimcilerden Dünya Kupası'nda bronz madalya

Eskrimde Cezayir'de gerçekleştirilen Genç Kadınlar Kılıç 'nda milli takım, bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Eskrim Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Aylin Çakır, Deniz Selin Ünlüdağ ve Nisanur Erbil'den oluşan milli takım, organizasyonun çeyrek final mücadelesinde 'yı 45-44 yenerek yarı finale adını yazdırdı.

Milliler yarı finalde 'ya 45-43 mağlup olarak final şansını kaçırdı. Bu karşılaşmanın ardından üçüncülük mücadelesine çıkan milliler, 'yı 45-32 yenerek bronz madalya elde etti.

  1. 18.2.2019 00:09
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