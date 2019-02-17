Milli eskrimcilerden Dünya Kupası'nda bronz madalya

Türkiye Eskrim Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Aylin Çakır, Deniz Selin Ünlüdağ ve Nisanur Erbil'den oluşan milli takım, organizasyonun çeyrek final mücadelesinde Japonya 'yı 45-44 yenerek yarı finale adını yazdırdı.

Milliler yarı finalde Fransa'ya 45-43 mağlup olarak final şansını kaçırdı. Bu karşılaşmanın ardından üçüncülük mücadelesine çıkan milliler, Belçika'yı 45-32 yenerek bronz madalya elde etti.