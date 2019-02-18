Bakan Kasapoğlu'dan spor kampanyası
18 Şubat 2019, Pazartesi
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'dan spor kampanyası

Bakan Kasapoğlu'dan spor kampanyası

Spor Bakanı Kasapoğlu, Kilis’te kadınlara yönelik ‘’ başlattı. “Meşaleyi buradan yakıyoruz. Kampanyanın sporun tabana yayılması politikasına hayırlı katkılar sağlayacağına inanıyoruz” dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. , Kilis'te kadınların pilates yapması için kampanya başlattı. 'Pilates Kampanyası'na ilişkin açıklama yapan , "Bu meşaleyi buradan yakıyoruz. Kampanyanın ülkemizin sporda tabana yayılması politikasına hayırlı katkılar sağlayacağına inanıyoruz" dedi. Sporu tabana yayma anlamında en güçlü ortak noktalarının anneler ve kadınlar olduğunu vurgulayan Bakan Kasapoğlu, "Odağında kadınlarımız olmayan hiçbir spor stratejisi uzun vadede başarılı olamaz" diye konuştu.

TÜM ÜLKEYE YAYACAĞIZ

'ın önderliğinde 17 yılda spor alanında önemli gelişmeler olduğunu ve bunu tabana yayma noktasında projeler hazırlandığını ifade eden Bakan Kasapoğlu, "Kilis Belediyesi ile birlikte inşa ettiğimiz Kadınlar Spor ve Sağlık Merkezi'nde pilates antrenörlerinin en kısa zamanda eğitim vermeye başlayacak" müjdesini de verdi. Bakan Kasapoğlu, 'Kadınlar Spor ve Sağlık Merkezleri'ni ülke coğrafyasının her yerinde açmak istiyoruz. Yeter ki kadınlarımız o merkezlere gitsinler, devamlı spor yapsınlar" ifadelerini kullandı.

KADINLARA TAVSİYELER

Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kilisli kadınlara açılan spor merkezine sık sık gelmelerini tavsiye etti ve sağlıklı bir yaşam dileklerini iletti.

FARKLI BRANŞLAR DA OLACAK

Spor Bakanı Kasapoğlu, pilatesle ilgili gerekli tüm malzemelerin Kilis'te dağıtımına başlandığını söyledi. Bakan Kasapoğlu, "Pilates, fitness, zumba ya da yüzmeden jimnastiğe hangi branşta spor yapmak istiyorlarsa, hizmet ağımızı arttıracağız" dedi.

  1. 18.2.2019
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