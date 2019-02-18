Bakan Kasapoğlu'dan spor kampanyası

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kilis'te kadınların pilates yapması için kampanya başlattı. 'Pilates Kampanyası'na ilişkin açıklama yapan Bakan Kasapoğlu, "Bu meşaleyi buradan yakıyoruz. Kampanyanın ülkemizin sporda tabana yayılması politikasına hayırlı katkılar sağlayacağına inanıyoruz" dedi. Sporu tabana yayma anlamında en güçlü ortak noktalarının anneler ve kadınlar olduğunu vurgulayan Bakan Kasapoğlu, "Odağında kadınlarımız olmayan hiçbir spor stratejisi uzun vadede başarılı olamaz" diye konuştu.

TÜM ÜLKEYE YAYACAĞIZ



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde 17 yılda spor alanında önemli gelişmeler olduğunu ve bunu tabana yayma noktasında projeler hazırlandığını ifade eden Bakan Kasapoğlu, "Kilis Belediyesi ile birlikte inşa ettiğimiz Kadınlar Spor ve Sağlık Merkezi'nde pilates antrenörlerinin en kısa zamanda eğitim vermeye başlayacak" müjdesini de verdi. Bakan Kasapoğlu, 'Kadınlar Spor ve Sağlık Merkezleri'ni ülke coğrafyasının her yerinde açmak istiyoruz. Yeter ki kadınlarımız o merkezlere gitsinler, devamlı spor yapsınlar" ifadelerini kullandı.



KADINLARA TAVSİYELER



Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kilisli kadınlara açılan spor merkezine sık sık gelmelerini tavsiye etti ve sağlıklı bir yaşam dileklerini iletti.



FARKLI BRANŞLAR DA OLACAK



Spor Bakanı Kasapoğlu, pilatesle ilgili gerekli tüm malzemelerin Kilis'te dağıtımına başlandığını söyledi. Bakan Kasapoğlu, "Pilates, fitness, zumba ya da yüzmeden jimnastiğe hangi branşta spor yapmak istiyorlarsa, hizmet ağımızı arttıracağız" dedi.