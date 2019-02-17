Tirhandil Kupası 2019 Kış Trofesi

Türkiye Yelken Federasyonu programında yer alan ve Era Yelken Kulübünce düzenlenen organizasyonun 3. ayak yarışlarına 9 teknede yaklaşık 60 yelkenci katıldı.

Her ayağı iki günü kapsayan yarışların üçüncü etabına katılanlar, biri Bodrum-Karaada arasında kurulan parkurda şamandıra yarışı, ikisi de coğrafi rotada olmak üzere 3 yarış yaptı.

Eylül ayında İstanbul'daki helikopter kazasında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Otokar Yönetim Kurulu Başkan Vekili Halil İbrahim Ünver anısına yapılan yarışlarda, 3'üncü etabın birincisi "Gülşade" isimli teknenin ekibi oldu.

"Hızır" isimli teknenin ekibinin ilk sırada yer aldığı genel sıralamada ise "Bastarda" ikinci ve "Kalita" isimli teknenin ekibi üçüncü sıraya yerleşti.

Bodrum'da yapılan tekne türlerinden tirhandilleri tanıtmanın da amaçlandığı organizasyonda, üçüncü etapta dereceye girenlere kupaları, 16-17 Mart'ta 4. ayak yarışları kapsamındaki ödül töreninde verilecek.