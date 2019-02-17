İzmir Kış Trofesi'nde 2. ayak tamamlandı
Ege Açıkdeniz Yat Kulübü ve Çeşme Marina tarafından düzenlenen 2019 İzmir Kış Trofesi'nin 2. ayak yarışları tamamlandı.
Çeşme Marina'da dün sert rüzgar nedeniyle yapılamayan yarışlar, bu sabah 38 teknenin katılımıyla start aldı.
Zaman zaman sporcuların zor anlar yaşadığı yarışlar, renkli görüntülere sahne oldu. Sporcular hem birbiriyle hem de dalgalarla kıyasıya mücadele etti.
İkinci ayak yarışlarında IRC sınıfında A-1'de Arkas Comet A, A-2'de Orchestra, A-3'te Yunus Marin Cygnus, A-4'te Fermer, B-1'de Prime Time, B-2'de Işık, B-3'te Allegro ve destek sınıfında Happy Lemon- Baran Ambalaj tekneleri birinci oldu.
2019 İzmir Kış Trofesi'nin 3. ayak yarışları 16-17 Mart'ta Çeşme'de yapılacak.
- 17.2.2019 22:01
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Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin bu fernandonun geldiğindeki ilk 7-8 maç hariç budur dediğim tek maçı yok ndiaye hayalet belhanda hep aynı diagne tipik bizim lig orta sıra
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Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin gskalitesi düşürüldü marcao,luyindama bunlar vasattkmın orta oyuncuları diagne sadece bizim ligde bişey yapmış adam ortasaha zaten hep bitik
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İspanyol hakem Aslan’ı yaktı
Toplam 10
Yorum
OSMO Hakemlerde insandır hata yapabilir
İzmir Kış Trofesi'nde 2. ayak tamamlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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