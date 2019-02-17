Milli karatecilerden dört madalya
17 Şubat 2019, Pazar
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Milli karatecilerden dört madalya

Milli karatecilerden dört madalya

Birleşik Arap Emirlikleri'nde gerçekleştirilen Karate 1 'de mücadele eden milli sporcular, üç altın ve bir bronz kazandı.

Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Dünya Karate Federasyonunun (WKF) gerçekleştirdiği ve 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na puan veren organizasyonun ikinci etabı Dubai kentinde gerçekleştirildi.

Kumite kategorisinde 50 kiloda Arapoğlu, 84 kiloda Uğur Aktaş altın madalyanın sahibi oldu.

Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş ve Kutluhan Duran'dan oluşan Kata Milli Takımı da altın madalya kazandı.

Eray Şamdan ise kumite 60 kiloda bronz madalya elde etti.

Karate 1 'in üçüncü etabı, 19-21 Nisan'da Fas'ta yapılacak.

  1. 17.2.2019 22:23
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