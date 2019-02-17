Milli karatecilerden dört madalya
Birleşik Arap Emirlikleri'nde gerçekleştirilen Karate 1 Premier Lig'de mücadele eden milli sporcular, üç altın ve bir bronz kazandı.
Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Dünya Karate Federasyonunun (WKF) gerçekleştirdiği ve 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na puan veren organizasyonun ikinci etabı Dubai kentinde gerçekleştirildi.
Kumite kategorisinde 50 kiloda Serap Özçelik Arapoğlu, 84 kiloda Uğur Aktaş altın madalyanın sahibi oldu.
Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş ve Kutluhan Duran'dan oluşan Kata Milli Takımı da altın madalya kazandı.
Eray Şamdan ise kumite 60 kiloda bronz madalya elde etti.
Karate 1 Premier Lig'in üçüncü etabı, 19-21 Nisan'da Fas'ta yapılacak.
- 17.2.2019 22:23
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Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin bu fernandonun geldiğindeki ilk 7-8 maç hariç budur dediğim tek maçı yok ndiaye hayalet belhanda hep aynı diagne tipik bizim lig orta sıra
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Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin gskalitesi düşürüldü marcao,luyindama bunlar vasattkmın orta oyuncuları diagne sadece bizim ligde bişey yapmış adam ortasaha zaten hep bitik
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İspanyol hakem Aslan’ı yaktı
Toplam 10
Yorum
OSMO Hakemlerde insandır hata yapabilir
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