Hokey Anadolu Yıldızlar Ligi – Fotomaç – 17 Şubat 2019
17 Şubat 2019, Pazar
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Hokey Anadolu Yıldızlar Ligi

Gençlik ve , 2018-2019 eğitim-öğretim yılı okul sporları faaliyetleri kapsamında 'ın Ereğli ilçesinde grup maçları düzenlendi.

Ereğli Gençlik Merkezi Spor Salonu'ndaki organizasyona Ankara, İstanbul ve Bursa'nın da aralarında bulunduğu 10 ilden 204 sporcu katıldı.

Grup maçlarında erkekler A Grubu'nda İstanbul Avrupa İl Karması, B Grubu'nda Bolu İl Karması, C Grubu'nda Kocaeli İl Karması, kızlar A Grubu'nda ile Kocaeli İl Karması, B Grubu'nda İstanbul ile Bolu İl Karması, erkeklerde en iyi ikinci takım olan Erzurum İl Karması, 'na katılmaya hak kazandı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Serkan Keleş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin önemli bir organizasyonu başarıyla tamamladığını söyledi.

Müsabakaların çekişmeye sahne olduğunu belirten Keleş, "Kızlar ve erkekler gruplarında dereceye giren 8 takım, Türkiye Şampiyonası'nda finallere katılmaya hak kazandı. Grup maçlarına gelen kulüplerimiz ilçemizi gezdi, Ereğli halkının misafirperverliğine teşekkür etti. Dereceye giren takımlarımızı kutluyorum." ifadelerini kullandı.



Kaynak: AA
  1. 17.2.2019 18:40
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