Gençlik ve Spor Bakanlığınca, 2018-2019 eğitim-öğretim yılı okul sporları faaliyetleri kapsamında Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Hokey Anadolu Yıldızlar Ligi grup maçları düzenlendi.
Ereğli Gençlik Merkezi Spor Salonu'ndaki organizasyona Ankara, İstanbul ve Bursa'nın da aralarında bulunduğu 10 ilden 204 sporcu katıldı.
Grup maçlarında erkekler A Grubu'nda İstanbul Avrupa İl Karması, B Grubu'nda Bolu İl Karması, C Grubu'nda Kocaeli İl Karması, kızlar A Grubu'nda Zonguldak ile Kocaeli İl Karması, B Grubu'nda İstanbul ile Bolu İl Karması, erkeklerde en iyi ikinci takım olan Erzurum İl Karması, Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Serkan Keleş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin önemli bir organizasyonu başarıyla tamamladığını söyledi.
Müsabakaların çekişmeye sahne olduğunu belirten Keleş, "Kızlar ve erkekler gruplarında dereceye giren 8 takım, Türkiye Şampiyonası'nda finallere katılmaya hak kazandı. Grup maçlarına gelen kulüplerimiz ilçemizi gezdi, Ereğli halkının misafirperverliğine teşekkür etti. Dereceye giren takımlarımızı kutluyorum." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
- 17.2.2019 18:40
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Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin bu fernandonun geldiğindeki ilk 7-8 maç hariç budur dediğim tek maçı yok ndiaye hayalet belhanda hep aynı diagne tipik bizim lig orta sıra
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Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin gskalitesi düşürüldü marcao,luyindama bunlar vasattkmın orta oyuncuları diagne sadece bizim ligde bişey yapmış adam ortasaha zaten hep bitik
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İspanyol hakem Aslan’ı yaktı
Toplam 10
Yorum
OSMO Hakemlerde insandır hata yapabilir
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