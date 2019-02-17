Dünya'nın sporu! (16.02.19)
17 Şubat 2019, Pazar
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Dünya'nın sporu! (16.02.19)

Dünya'nın sporu! (16.02.19)

Fotomac.com.tr olarak geride bıraktığımız günde dünyanın dört bir yanında ve 'de yaşanan dikkate değer spor gelişmelerini sizin için derledik.

SPORDA BÜYÜK ATILIM YAPTIK

Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, dün Kilis'teki bisiklet dağıtım törenine katıldı. Sporun önemine değinen Kasapoğlu, "Bu tören sadece Kilis değil Türkiye için örnek bir proje. Cumhurbaşkanımız bir sporcu, spora ve sporcuya önem veren bir insan. Bu çerçevede son 16 yılda Türkiye genelinde çok büyük spor atılımı gerçekleştirdik. Bu atılım sayesinde ülkemizde spor tesisi olmayan ilçe kalmadı" diye konuştu.

ASLAN PARÇALADI

'nde 'ya konuk olan , rakibine şans tanımadı. Sarı-kırmızılılar, ilk yarısını 44-37 önde kapattığı maçtan 94-80 galip ayrıldı. Diğer maçlarda şu sonuçlar alındı: Kayseri-Samsun: 106- 81, İzmit-Mersin: 65-94.

POTADA 3 MAÇ

Basketbol kadınlarda bugün 3 maç oynanacak. Zirve mücadelesi yapan takımların karşılaşacağı günün programı şöyle: 14.00: Beşiktaş-Botaş, Çukurova-İstanbul Üniv., Fenerbahçe-Hatay B.B.

ERCİYES'TE ŞÖLEN VARDI

Kış sporları ile eğlenceyi buluşturan Red Bull Kar Havuzu, 'nde gerçekleşti. Ünlü karakterlerin kostümleriyle eksi 6 derecede soğuk suyla dolu havuza atlayan yarışmacılar, jüriyi etkilemeye çalıştı. 30 takımın mücadele ettiği organizasyonda birinciliği Herkül-Ejderha Katili elde etti.

NE MAÇTI AMA

NBA'deki All-Star organizasyonunun ilk gününde ABD karması, dünya karmasını 161-144 mağlup etti. Spectrum Center'da yapılan organizasyonun "Yükselen Yıldızlar" müsabakasında milli oyuncumuz da forma giydi.

CENGİZ HAZIR KITA

Yaşadığı sakatlığın ardından idmanlara başlayan Roma'daki gururumuz , sahalara dönmeye hazırlanıyor. Milli futbolcunun yarın Bologna ile oynayacağı lig maçında forma giymesi bekleniyor.

ATLETİZMDE 11 MADALYA

24. Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'nda , erkeklerde 3 altın, 2 gümüş ve 2 bronz, kadınlarda ise 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 11 madalya kazandı.

  1. 17.2.2019
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