Dünya'nın sporu! (16.02.19)
Fotomac.com.tr olarak geride bıraktığımız günde dünyanın dört bir yanında ve Türkiye'de yaşanan dikkate değer spor gelişmelerini sizin için derledik.
SPORDA BÜYÜK ATILIM YAPTIK
Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, dün Kilis'teki bisiklet dağıtım törenine katıldı. Sporun önemine değinen Kasapoğlu, "Bu tören sadece Kilis değil Türkiye için örnek bir proje. Cumhurbaşkanımız bir sporcu, spora ve sporcuya önem veren bir insan. Bu çerçevede son 16 yılda Türkiye genelinde çok büyük spor atılımı gerçekleştirdik. Bu atılım sayesinde ülkemizde spor tesisi olmayan ilçe kalmadı" diye konuştu.
ASLAN PARÇALADI
Kadınlar Basketbol Ligi'nde Adana'ya konuk olan Galatasaray, rakibine şans tanımadı. Sarı-kırmızılılar, ilk yarısını 44-37 önde kapattığı maçtan 94-80 galip ayrıldı. Diğer maçlarda şu sonuçlar alındı: Kayseri-Samsun: 106- 81, İzmit-Mersin: 65-94.
POTADA 3 MAÇ
Basketbol kadınlarda bugün 3 maç oynanacak. Zirve mücadelesi yapan takımların karşılaşacağı günün programı şöyle: 14.00: Beşiktaş-Botaş, Çukurova-İstanbul Üniv., Fenerbahçe-Hatay B.B.
ERCİYES'TE ŞÖLEN VARDI
Kış sporları ile eğlenceyi buluşturan Red Bull Kar Havuzu, Erciyes Kayak Merkezi'nde gerçekleşti. Ünlü karakterlerin kostümleriyle eksi 6 derecede soğuk suyla dolu havuza atlayan yarışmacılar, jüriyi etkilemeye çalıştı. 30 takımın mücadele ettiği organizasyonda birinciliği Herkül-Ejderha Katili elde etti.
NE MAÇTI AMA
NBA'deki All-Star organizasyonunun ilk gününde ABD karması, dünya karmasını 161-144 mağlup etti. Spectrum Center'da yapılan organizasyonun "Yükselen Yıldızlar" müsabakasında milli oyuncumuz Cedi Osman da forma giydi.
CENGİZ HAZIR KITA
Yaşadığı sakatlığın ardından idmanlara başlayan Roma'daki gururumuz Cengiz Ünder, sahalara dönmeye hazırlanıyor. Milli futbolcunun yarın Bologna ile oynayacağı lig maçında forma giymesi bekleniyor.
ATLETİZMDE 11 MADALYA
24. Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye, erkeklerde 3 altın, 2 gümüş ve 2 bronz, kadınlarda ise 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 11 madalya kazandı.
- 17.2.2019
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Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin bu fernandonun geldiğindeki ilk 7-8 maç hariç budur dediğim tek maçı yok ndiaye hayalet belhanda hep aynı diagne tipik bizim lig orta sıra
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Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin gskalitesi düşürüldü marcao,luyindama bunlar vasattkmın orta oyuncuları diagne sadece bizim ligde bişey yapmış adam ortasaha zaten hep bitik
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İspanyol hakem Aslan’ı yaktı
Toplam 10
Yorum
OSMO Hakemlerde insandır hata yapabilir
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