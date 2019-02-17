Dünya'nın sporu! (16.02.19)

SPORDA BÜYÜK ATILIM YAPTIK



Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, dün Kilis'teki bisiklet dağıtım törenine katıldı. Sporun önemine değinen Kasapoğlu, "Bu tören sadece Kilis değil Türkiye için örnek bir proje. Cumhurbaşkanımız bir sporcu, spora ve sporcuya önem veren bir insan. Bu çerçevede son 16 yılda Türkiye genelinde çok büyük spor atılımı gerçekleştirdik. Bu atılım sayesinde ülkemizde spor tesisi olmayan ilçe kalmadı" diye konuştu.



ASLAN PARÇALADI



Kadınlar Basketbol Ligi'nde Adana'ya konuk olan Galatasaray, rakibine şans tanımadı. Sarı-kırmızılılar, ilk yarısını 44-37 önde kapattığı maçtan 94-80 galip ayrıldı. Diğer maçlarda şu sonuçlar alındı: Kayseri-Samsun: 106- 81, İzmit-Mersin: 65-94.



POTADA 3 MAÇ



Basketbol kadınlarda bugün 3 maç oynanacak. Zirve mücadelesi yapan takımların karşılaşacağı günün programı şöyle: 14.00: Beşiktaş-Botaş, Çukurova-İstanbul Üniv., Fenerbahçe-Hatay B.B.



ERCİYES'TE ŞÖLEN VARDI



Kış sporları ile eğlenceyi buluşturan Red Bull Kar Havuzu, Erciyes Kayak Merkezi'nde gerçekleşti. Ünlü karakterlerin kostümleriyle eksi 6 derecede soğuk suyla dolu havuza atlayan yarışmacılar, jüriyi etkilemeye çalıştı. 30 takımın mücadele ettiği organizasyonda birinciliği Herkül-Ejderha Katili elde etti.



NE MAÇTI AMA



NBA'deki All-Star organizasyonunun ilk gününde ABD karması, dünya karmasını 161-144 mağlup etti. Spectrum Center'da yapılan organizasyonun "Yükselen Yıldızlar" müsabakasında milli oyuncumuz Cedi Osman da forma giydi.



CENGİZ HAZIR KITA



Yaşadığı sakatlığın ardından idmanlara başlayan Roma'daki gururumuz Cengiz Ünder, sahalara dönmeye hazırlanıyor. Milli futbolcunun yarın Bologna ile oynayacağı lig maçında forma giymesi bekleniyor.



ATLETİZMDE 11 MADALYA



24. Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye, erkeklerde 3 altın, 2 gümüş ve 2 bronz, kadınlarda ise 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 11 madalya kazandı.