Türkiye Kupası'nda finalin adı belli oldu!
17 Şubat 2019, Pazar
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'nda finalin adı belli oldu!

Türkiye Kupası'nda finalin adı belli oldu!

Çekişmeli geçen maçta ’u son çeyrekte yıkan Beko, ’nda adını finale yazdırdı.

Potada Tükiye Kupası finalistleri belli oldu: - Beko... Ankara'da büyük heyecana sahne olan yarı finalin son ayağında 'u 73-65 yenen Fenerbahçe, adını finale yazdırmayı başardı. Baştan sona çekişmeli geçen mücadelenin son çeyreğinde 18-17'lik seri yakalayan sarı-lacivertlilerde, Slaukas (18) ve Melih (16) skora katkı yaptı.

STIMAC YETMEDİ

Başkent ekibini yarı finale kadar taşıyan Stimac, dün de Fenerbahçe potasına 18 sayı bırakmasına rağmen finali göremedi. Bugün 19.00'da oynanacak olan Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko finalini; , Yener Yılmaz ve Altuğ Köselerli hakem üçlüsü yönetecek.

EFES'TEN KARTAL'A GEÇİT YOK

Yarı Final maçında 'la karşılaşan Anadolu Efes, salondan galibiyetle ayrıldı, finale kaldı

Ankara'daki Türkiye Kupası Yarı Final maçında Beşiktaş'la karşılaşan Anadolu Efes, rakibine şans tanımadı. Maça hızlı başlayan lacivert-beyazlılar, ilk periyodu 24-14 önde kapadı. İkinci çeyrekte taraflar sert savunma yaparken, Efes soyunma odasına da 38-30 üstün girdi. 'ın öğrencileri, ikinci yarıya da hızlı başladı. Üstünlüğü koruyan Efes, 78-70 kazandı ve adını finale yazdırdı.

  1. 17.2.2019
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