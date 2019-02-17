Türkiye Kupası'nda finalin adı belli oldu!

Potada Tükiye Kupası finalistleri belli oldu: Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko... Ankara'da büyük heyecana sahne olan yarı finalin son ayağında Türk Telekom'u 73-65 yenen Fenerbahçe, adını finale yazdırmayı başardı. Baştan sona çekişmeli geçen mücadelenin son çeyreğinde 18-17'lik seri yakalayan sarı-lacivertlilerde, Slaukas (18) ve Melih (16) skora katkı yaptı.



STIMAC YETMEDİ



Başkent ekibini yarı finale kadar taşıyan Stimac, dün de Fenerbahçe potasına 18 sayı bırakmasına rağmen finali göremedi. Bugün 19.00'da oynanacak olan Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko finalini; Emin Moğulkoç, Yener Yılmaz ve Altuğ Köselerli hakem üçlüsü yönetecek.



EFES'TEN KARTAL'A GEÇİT YOK



Türkiye Kupası Yarı Final maçında Beşiktaş'la karşılaşan Anadolu Efes, salondan galibiyetle ayrıldı, finale kaldı



Ankara'daki Türkiye Kupası Yarı Final maçında Beşiktaş'la karşılaşan Anadolu Efes, rakibine şans tanımadı. Maça hızlı başlayan lacivert-beyazlılar, ilk periyodu 24-14 önde kapadı. İkinci çeyrekte taraflar sert savunma yaparken, Efes soyunma odasına da 38-30 üstün girdi. Ergin Ataman'ın öğrencileri, ikinci yarıya da hızlı başladı. Üstünlüğü koruyan Efes, 78-70 kazandı ve adını finale yazdırdı.

