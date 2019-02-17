Türkiye Kupası'nda finalin adı belli oldu!
Çekişmeli geçen maçta Türk Telekom’u son çeyrekte yıkan Fenerbahçe Beko, Türkiye Kupası’nda adını finale yazdırdı.
Potada Tükiye Kupası finalistleri belli oldu: Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko... Ankara'da büyük heyecana sahne olan yarı finalin son ayağında Türk Telekom'u 73-65 yenen Fenerbahçe, adını finale yazdırmayı başardı. Baştan sona çekişmeli geçen mücadelenin son çeyreğinde 18-17'lik seri yakalayan sarı-lacivertlilerde, Slaukas (18) ve Melih (16) skora katkı yaptı.
STIMAC YETMEDİ
Başkent ekibini yarı finale kadar taşıyan Stimac, dün de Fenerbahçe potasına 18 sayı bırakmasına rağmen finali göremedi. Bugün 19.00'da oynanacak olan Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko finalini; Emin Moğulkoç, Yener Yılmaz ve Altuğ Köselerli hakem üçlüsü yönetecek.
EFES'TEN KARTAL'A GEÇİT YOK
Türkiye Kupası Yarı Final maçında Beşiktaş'la karşılaşan Anadolu Efes, salondan galibiyetle ayrıldı, finale kaldı
Ankara'daki Türkiye Kupası Yarı Final maçında Beşiktaş'la karşılaşan Anadolu Efes, rakibine şans tanımadı. Maça hızlı başlayan lacivert-beyazlılar, ilk periyodu 24-14 önde kapadı. İkinci çeyrekte taraflar sert savunma yaparken, Efes soyunma odasına da 38-30 üstün girdi. Ergin Ataman'ın öğrencileri, ikinci yarıya da hızlı başladı. Üstünlüğü koruyan Efes, 78-70 kazandı ve adını finale yazdırdı.
- 17.2.2019
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Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin bu fernandonun geldiğindeki ilk 7-8 maç hariç budur dediğim tek maçı yok ndiaye hayalet belhanda hep aynı diagne tipik bizim lig orta sıra
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Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin gskalitesi düşürüldü marcao,luyindama bunlar vasattkmın orta oyuncuları diagne sadece bizim ligde bişey yapmış adam ortasaha zaten hep bitik
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İspanyol hakem Aslan’ı yaktı
Toplam 10
Yorum
OSMO Hakemlerde insandır hata yapabilir
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