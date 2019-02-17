Modern Pentatlon Türkiye Şampiyonası sona erdi
Modern Pentatlon Türkiye Şampiyonası Ankara'da yapıldı.
Eryaman'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi ile Ümitköy Spor Kompleksi'nde düzenlenen organizasyonda 46'sı erkek, 72 sporcu mücadele etti.
Şampiyonada milli takım aday kadro belirleme yarışları da yapıldı.
Organizasyonda açık yaş ve 17 yaş altı kategorilerinde dereceye giren sporcular şunlar:
AÇIK YAŞ KADINLAR
1- İpek Akşin
2- Sesim Alpugan
3- Beyza Cesur
AÇIK YAŞ ERKEKLER
1- Arda Selçuk
2- Yunus Çalışkan
3- Mert Yasin Örsel
17 YAŞ ALTI KIZLAR
1- Zeynep Altınbaş
2- Selen Gülel
3- Nil Eylül Göcek
17 YAŞ ALTI ERKEK
1- Yağız Ak
2- Berkay Koruyucu
3- Tolga Topaklı
- 17.2.2019 18:44
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Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin bu fernandonun geldiğindeki ilk 7-8 maç hariç budur dediğim tek maçı yok ndiaye hayalet belhanda hep aynı diagne tipik bizim lig orta sıra
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Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin gskalitesi düşürüldü marcao,luyindama bunlar vasattkmın orta oyuncuları diagne sadece bizim ligde bişey yapmış adam ortasaha zaten hep bitik
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İspanyol hakem Aslan’ı yaktı
Toplam 10
Yorum
OSMO Hakemlerde insandır hata yapabilir
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