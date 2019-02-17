Modern Pentatlon Türkiye Şampiyonası sona erdi
17 Şubat 2019, Pazar
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sona erdi

Modern Pentatlon Türkiye Şampiyonası sona erdi

Ankara'da yapıldı.

Eryaman'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi ile Ümitköy Spor Kompleksi'nde düzenlenen organizasyonda 46'sı erkek, 72 sporcu mücadele etti.

Şampiyonada milli takım aday kadro belirleme yarışları da yapıldı.

Organizasyonda açık yaş ve 17 yaş altı kategorilerinde dereceye giren sporcular şunlar:

AÇIK YAŞ KADINLAR

1- İpek Akşin

2- Sesim Alpugan

3- Beyza Cesur

AÇIK YAŞ ERKEKLER

1- Arda Selçuk

2- Yunus Çalışkan

3- Mert Yasin Örsel

17 YAŞ ALTI KIZLAR

1- Zeynep Altınbaş

2- Selen Gülel

3- Nil Eylül Göcek

17 YAŞ ALTI ERKEK

1- Yağız Ak

2- Berkay Koruyucu

3- Tolga Topaklı

  1. 17.2.2019 18:44
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